Preşedintele se află pe litoral, la Neptun, alături de soţie şi îşi va serba ziua de naştere, împreună cu câţiva prieteni, urmând să revină apoi în Bucureşti.

Şeful statului este născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu.

A fost primarul Sibiului, din 2000 până în 2012, a fost profesor de fizică și inspector școlar înainte de a deveni primar. În 2009, după căderea primului guvern Emil Boc, Iohannis a fost propus de către Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat pentru funcția de premier, însă președintele Traian Băsescu a refuzat să-l nominalizeze. ”M-am născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, într-o familie modestă de saşi transilvăneni. Deși părinții mei au emigrat în anii 90 în Germania, eu am ales să rămân în Sibiu. Am urmat cursurile Facultății de Fizică din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca și, începând cu anul 1983, mi-am îndeplinit visul de a mă afla de cealaltă parte a catedrei la liceul în care am studiat. Am predat la mai multe şcoli şi licee din Sibiu, inclusiv la Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal”, după care, până în anul 2000, am activat ca inspector general în același domeniu educațional care mi-a adus cele mai mari satisfacții”, povestește Klaus Iohannis, pe Facebook.

Începând cu anul 1990, Iohannis a devenit membru al Forumului Democrat German din România.

Pe 20 februarie 2013, a semnat adeziunea la Partidul Național Liberal.

”Astăzi, în calitate de președinte ales al românilor, port o imensă onoare. Port, de asemenea, o uriașă responsabilitate – aceea de a aduce România pe drumul drept, de a o transforma într-un stat de drept autentic, prosper și demn. Îmi doresc ca fiecare român să se simtă în țara lui ca acasă, o casă pe care o iubești și de care ești mândru”, a spus Iohannis.

În scurtul său mandat de președinte al partidului, a format o alianță cu Partidul Democrat Liberal (PDL) și a pus bazele unei viitoare fuziuni între cele două partide. Alianța, denumită Alianța Creștin Liberală (ACL), l-a promovat drept candidat la alegerile prezidențiale din 2014.

A devenit președinte în a doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2014, când a obținut 54,43% din voturi, învingându-l pe candidatul PSD, prim-ministrul în funcție Victor Ponta. Sloganul său a fost :”România lucrului bine făcut”.







Citeşte şi: Nota 3! Profesoara Daniela Pârjol povestește cum doi copii săraci din Vrancea ”au primit la finalul anului 3, exact nota care trebuia ca să rămână repetenți, pentru ca școala să fie sigură ca va crește la anul numărul de clase, norma și banii”!

Citește mai multe despre Klaus Iohannis și Aniversare pe Libertatea.