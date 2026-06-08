În fine, un inginer software încasează 9.300 de lei net pe lună, mai arată informațiile.

Probleme pe bandă

Informațiile vin în contextul în care Dacia a lansat un nou program de plecări voluntare ce vizează inginerii, după ce o altă operațiune de acest gen a avut lor la început de an.

„Industria auto traversează o perioadă complicată la nivel european. Scăderea cererii pe anumite segmente, costurile ridicate și tranziția către mașini electrice pun presiune pe producători și furnizori de componente. Unele companii au anunțat restructurări sau reorganizări ale producției, inclusiv în România, în special în zonele legate de componente pentru motoarele clasice”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Transformare continuă

Pe de altă parte, segmentul mașinilor electrificate continuă să crească puternic în România și în Europa, iar acest lucru generează cerere pentru noi competențe și noi tipuri de producție.

„Specialiștii care au experiență în sisteme electrice, baterii, software sau automatizări industriale au un avantaj clar în piață și pot accesa salarii mai mari. În ansamblu, producția auto rămâne un domeniu cu oportunități importante de carieră și cu salarii competitive, însă piața este într-un proces accelerat de transformare. Pentru angajații care se adaptează noilor tehnologii și acumulează competențe tehnice relevante, perspectivele profesionale și financiare rămân solide, chiar într-un context mai dificil pentru industrie”, punctează aceasta.

16.600 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.600 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.400 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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