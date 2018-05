Președintele USR se declară solidar cu președintele Iohannis. ”Dacă mâine voi primi o amendă pentru folosirea termenului ”penali”, voi fi încântat, a spus președintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna.

“Sunt chiar solidar cu preşedintele şi dacă mâine voi primi o amendă, sunt încântat de asta. (…) Într-o ţară normală un preşedinte e condamnat când constată un fapt obiectiv? Într-o ţară normală, o persoană condamnată care primeşte stigma unui judecător stă deoparte. În campania noastră ‘Fără penali în funcţii publice’ despre asta e vorba. Pe perioada condamnării şi până la reabilitare să nu mai reprezint statul acesta. Noi ce mesaj le dăm tinerilor? Că în ţara noastră e OK să fii condamnat, e OK să fii hoţ, e OK să furi bani publici şi să conduci mai departe ţara”, a spus Barna, la Digi 24.

Liderul USR a mai atras atenţia asupra faptului că justiţia a devenit subiectul central al dezbaterilor din România, în detrimentul altor teme.

“România are de doi ani de zile o problemă majoră cu subiectul justiţie. Dimineaţa, la prânz şi seara, noi discutăm numai despre justiţie. Nu am mai vorbit despre autostrăzi, spitale, infecţii nosocomiale de foarte mult timp. Şi toate astea se întâmplă pentru că chiar avem persoane condamnate penal care sunt în fruntea ţării şi ni se livrează mesajul că e în regulă să fie acolo. Asta e revoltător. Şi atunci când preşedintele spune explicit: ‘Da, nişte persoane condamnate penal…’ – pentru că Liviu Dragnea e condamnat penal (…) – când spune explicit lucrul acesta, lucru pe care îl ştie toată ţara, e condamnat cel care spune, este condamnat cel care anunţă că în piaţa publică are loc un viol colectiv. Ceea ce e revoltător. Soluţia, de fapt, e elementul pe care îl avem şi în campania noastră ‘Fără penali în funcţii publice'”, a apreciat Dan Barna.

Klaus Iohannis a fost amendat de CNCD pentru folosirea termenului “penali”. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a considerat că termenul folosit de președintele României depăşeşte limita libertăţii de exprimare şi a aplicat sancţiunea de 2.000 de lei

Inițiativa legislativă cetățenească ”Fără penali în funcții publice”, semnată de Liiceanu și Șora a fost publicată în Monitorul Oficial. Sunt însă necesare 500.000 de semnături pentru depunerea în Parlament a iniţativei legislative.

Demersul urmărește schimbarea Constituției, astfel încât persoanele cu o condamnare definitivă să nu poată candida la alegerile locale, parlamentare și la alegerile prezidențiale.

Potrivit inițiativei legislative cetățenești, se propune revizuirea Constituției, astfel încât articolul 37 să cuprindă un nou alineat: “Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.”