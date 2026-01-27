Comanda înregistrată în aplicație a indicat un traseu de 159 de kilometri, pentru care clientul urma să achite suma de 381,42 lei, în numerar.

Un șofer care a preluat cursa a publicat pe un grup de Facebook destinat șoferilor de ridesharing detalii despre comandă, inclusiv tariful afișat în aplicație. Postarea a generat rapid reacții împărțite. Unii și-au exprimat surprinderea față de prețul redus: „Ce puțin…”, „Preț corect, decent. Bravo!” , în timp ce alții au fost sceptici: „Ce bătaie de joc” , „Nu mă duceam pe banii ăștia” . Un utilizator a subliniat: „Scoți motorina, atât” .

De asemenea, în comentarii s-au strecurat și remarci ironice: „Vezi că ChatGPT nu ți-a desenat bine harta României. Mută și tu Dunărea mai la sud” . În plus, cineva a comparat această cursă cu propria experiență: „Am fost eu cu o cursă de la Otopeni la Brașov, în 2025, 950 lei”.

Cursa a avut o durată estimată de aproape trei ore, iar detaliile despre plata în numerar au ridicat întrebări privind posibilitatea de a fi declarat câștigul. Subiectul continuă să genereze discuții în rândul șoferilor de ridesharing.

