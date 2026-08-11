În țară, cel mai mic preț la benzină este de 9,26 de lei/l și se găsește la o stație Rompetrol din Drobeta, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 11 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard costă azi 9,32 de lei/litru, preț menținut de sâmbătă, și se găsește la Rompetrol.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Petrom, carburantul se vinde cu 9,36 de lei/litru, cost menținut de vineri. Și la stațiile Socar, prețul minim al benzinei standard a rămas de 9,36 de lei/litru, același de sâmbătă.

OMV comercializează carburantul marți, 11 august 2026, cu 9,42 de lei/l, cost menținut de sâmbătă. La stațiile MOL, benzina se găsește la un preț tot de 9,42 de lei/l, la fel ca sâmbătă.

Și Lukoil menține trendul și păstrează costul carburantului la 9,42 de lei/l, atât cât era și sâmbătă.

În marile orașe ale țării, benzina are același preț: astfel, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, ea se comercializează cu 9,32 de lei/litru, la fel ca sâmbătă.

Cât costă motorina în București, marți, 11 august 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 10,47 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și se găsește la Petrom.

Socar vinde carburantul tot cu 10,47 de lei/litru, prețul de duminică. La Rompetrol, motorina se comercializează cu 10,53 de lei/l, cost păstrate de duminică.

Și OMV afișează tot un cost de 10,53 de lei/l, atât cât era și duminică.

Stațiile MOL mențin și ele trendul și vând motorina, marți, 11 august 2026, tot cu 10,53 de lei/l, același preț de duminică.

Lukoil are un preț ceva mai ridicat la carburant, de 10,63 de lei/litru, de asemenea, același de duminică.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și costă azi 10,43 de lei/l, la fel ca duminică. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,47 de lei/l, preț menținut de sâmbătă.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 11 august 2026

Cea mai ieftină benzină din țară costă astăzi 9,26 de lei/l, preț menținut de sâmbătă, și se găsește la o stație Rompetrol din Drobeta, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 144, jud. Mehedinți.

În cazul motorinei standard, cel mai mic cost din țară ajunge la 10,43 de lei/l, este același de sâmbătă, și este disponibil la o stație Socar din Timișoara, Calea Aradului, nr. 107 A, județul Timiș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.