Reducerea fluxurilor de livrare și prăbușirea cotațiilor pun tot mai multă presiune pe finanțele statului rus, potrivit Bloomberg care precizează că a fost înregistrată a 14‑a scădere consecutivă a prețurilor.

Rusia a exportat 3,43 de milioane de barili pe zi în cele patru săptămâni până pe 4 ianuarie, conform datelor de urmărire a transporturilor maritime. Aceasta este o scădere cu aproximativ 440.000 față de perioada încheiată pe 21 decembrie.

Principala cauză a scăderii este reducerea livrărilor din portul Kozmino, un hub-cheie de pe coasta Pacificului. Fluxurile de export au fost afectate de mai mulți factori: condițiile meteo nefavorabile, sancțiunile occidentale și decalajele din programul de încărcare a navelor.



De asemenea, prețurile petrolului rusesc au coborât mai rapid decât cele de referință la nivel global, pe fondul sancțiunilor impuse în octombrie de SUA principalilor exportatori ai Moscovei, Rosneft PJSC și Lukoil PJSC.



Cotațiile pentru țițeiul Urals au scăzut sub 35 de dolari pe baril atât în Marea Baltică, cât și în Marea Neagră – adică aproximativ 60% din valoarea avută la 1 octombrie. În Pacific, prețul sortimentului ESPO s‑a redus cu circa 25%, în timp ce sortimentul global North Sea Dated a pierdut doar 10% din valoare.

