În acest studiu sunt incluse: analiza principalilor factori ce au influențat piața locală imobiliară în 2020, previziuni făcute de specialiști pentru anul curent și diverse informatii utile despre profilul clientului sau provocările profesiei de agent imobiliar.

„Potrivit răspunsurilor obținute, aproximativ o treime dintre specialiștii in domeniu sunt de parere că în 2021 ne putem aștepta la creșteri de până în 10% a prețurilor la case și terenuri, respectiv la scăderi pe segmentul spațiilor comerciale/office”, conform companiei.

Previziunile pentru 2021 arată că prețurile caselor și terenurilor pot crește, iar cele ale apartamentelor pot stagna.

„Piața imobiliară rămâne una dintre industriile cu cel mai mare dinamism în economie – fiind un vector de dezvoltare principal, mai ales pentru economiile emergente, astfel că perioadele de turbulențe generează mari oportunități în acest domeniu. 2020 a fost un an cu mari schimbări în societate și economie, un an în care industrii importante au fost profund destabilizate, iar cu toate astea piața imobiliară s-a dovedit a rămâne stabilă și la fel de dinamică precum în 2019. Despre 2021 credem că va fi un an cu o piață rezidențială în dezvoltare, cu o posibilă ușoară corecție în piața comercială și de birouri, adusă de comprimarea retail-ului stradal și telemuncă, dar cu o creștere a segmentului de terenuri de construcție”, a declarat presedintele RE/MAX România, Răzvan Cuc.

Casele vor rămâne în topul preferințelor rezidențiale ale românilor, conform specialiștilor în imobiliare care au participat la studiul RE/MAX. Din acest motiv, cei mai mulți prevăd o creștere sau cel mult o stagnare a prețurilor pe acest segment.

Astfel, peste o treime (35%) dintre respondenți sunt de părere că preturile caselor vor cunoaște creșteri de până la 10%, în timp ce 29% prevăd o stagnare a acestora. Scăderea este prognozată de doar 20% dintre participanții la studiu.

Creșteri de până la 10% sunt menționate și pentru segmentul terenuri, 33% dintre respondenți estimând că acestea vor reprezenta o investiție valoroasă și în 2021.

Specialiștii au păreri împărțite iî cazul apartamentelor. 32% prognozează că prețurile acestora vor stagna în 2021, iar 24% sunt de părere că segmentul menționat va cunoaște scăderi ale prețurilor. Tot 24% spun că vor fi creșteri în acest sens.

Prețuri mai mici pentru spațiile comerciale

În cazul spațiilor comerciale/ office, se vor înregistra scăderi. O majoritate de 30% preconizează prețuri micșorate cu mai mult de 10% pe acest segment.

Tendința reflectă mutarea afacerilor în mediul online, precum și noua normă de work from home.

35% dintre participantii la sondaj consideră că, la nivelul anului 2021, prețurile chiriilor vor stagna, iar 26% sunt de părere că acestea vor scădea cu până la 10%.

32% sunt de părere că prețurile de închiriere pe piața office vor cunoaște scăderi de până la 10% sau cu mai mult de o zecime.

