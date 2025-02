de Tom Wilson (Londra). Raport suplimentar de Ray Douglas

Cererea, stimulată de vremea rece

Contractele futures pe piața europeană de referință TTF din Amsterdam au crescut azi cu până la 4,5%, ajungând la 58,50 euro pe megawatt oră, cel mai ridicat nivel din februarie 2023. În Regatul Unit, contractul pe prima lună a crescut într-o măsură similară, până la 142,20 pence/therm, de asemenea un nivel maxim al ultimilor doi ani.

Vremea rece a stimulat cererea, accelerând retragerile din instalațiile de stocare din regiune, care se epuizează rapid.

O perioadă prelungită de frig în nord-vestul Europei este de așteptat să crească cererea de încălzire, ceea ce va duce la noi retrageri din stocurile europene de gaze, care sunt deja la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de la criza energetică din 2022.

Europa a supraviețuit două ierni consecutive de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina prin înlocuirea livrărilor de gaze prin conducte de la Moscova cu importuri de gaze naturale lichefiate din alte părți ale lumii. Anul trecut, importurile de gaz natural lichefiat (GNL) au furnizat aproximativ 34% din gazul Europei, comparativ cu 20% în 2021.

Stocurile de gaze, în scădere

Facilitățile de stocare europene erau pline la începutul iernii, însă țările au fost nevoite să recurgă la aceste stocuri mai mult decât în ultimii doi ani, din cauza vremii mai reci și a concurenței sporite pentru GNL din Asia.

Până la jumătatea lunii decembrie, volumul de gaze din depozitele blocului scăzuse cu aproximativ 19% de la sfârșitul lunii septembrie, când se încheie sezonul de reumplere pe piețele de gaze, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, un organism industrial. Aceasta se compară cu scăderile cu o singură cifră înregistrate în aceeași perioadă în ultimii doi ani.

Facilitățile europene de stocare a gazelor sunt acum pline în proporție de 49%, comparativ cu 67% în aceeași perioadă a anului trecut, au declarat analiștii. Livrările de gaze rusești prin Ucraina, care reprezentau aproximativ 5% din importurile europene, au încetat, de asemenea, de la începutul anului, lăsând piața europeană a gazelor „și mai bine echilibrată”, a declarat Natasha Fielding, șefa departamentului european de stabilire a prețurilor gazelor la Argus.

„Acest lucru înseamnă că schimbările în tiparele meteorologice pot avea un efect dramatic asupra prețurilor, deoarece comercianții iau în considerare solicitarea suplimentară a depozitelor subterane”, a spus ea. Previziunile indică acum „valuri de frig simultane în Europa și în părți din nord-estul Asiei de la sfârșitul acestei săptămâni”, a adăugat ea, menționând că Europa va trebui să concureze „și mai mult” pentru încărcăturile de GNL.

Noi schimbări în piață

Piața GNL se pregătește pentru noi schimbări după ce China a anunțat o taxă de retorsiune de 15% asupra importurilor de GNL american ca răspuns la tariful de 10% impus de președintele Donald Trump asupra tuturor produselor chinezești care intră în SUA.

Fielding a declarat că războiul comercial emergent va determina o „reorganizare” a fluxurilor comerciale, cumpărătorii chinezi urmând să își vândă GNL-ul american contractat pe alte piețe, dar este puțin probabil ca acest lucru să afecteze aprovizionarea Europei.

„Europa atrage cu ușurință marea majoritate a încărcăturilor de GNL din SUA în acest moment, indiferent de tarifele aplicate importurilor de GNL din SUA ale Chinei”, a precizat ea.

