Cazul a fost făcut public pe Facebook de către un polițist brașovean, membru al echipelor de control la domiciliu.

„Azi (n.r. – miercuri) am fost sa verificam daca persoanele aflate in izolare la domiciliu respecta interdicția. Din 4 familii verificate, 3 erau acasă. În al 4 lea caz m-a apucat tremuriciul. Fiica, întoarsă acum o săptămână din Lombardia, era în vizită la vecini. Mama, vânzătoare într-un mare magazin din Brașov, era la muncă. Tatal, pensionar, era acasă. La 20 minute de la verificare, mama a venit repede acasă. Nu vă pot spune ce revoltați au fost toți când i-am întrebat de ce nu respecta izolarea”, a povestit polițistul.

„Nu am primit nicio hârtie! / Aveți dovada că am luat la cunoștință de interdicție? / Suntem sănătoși, domne, nu vedeți că a trecut o săptămână și nu avem nimic? / Așa domne, am ieșit… și ce? Dacă mă enervez, mă duc în tot blocul, care e problema ta acum? ”, au fost replicile celor în cauză.

Polițistul a anunțat Direcția de Sănătate Publică Brașov.

Amenda a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al DSP Brașov, Anca Bâtiu.

274 de braşoveni sunt în autoizolare la Braşov, persoane din familii unde există membri întorşi din ţări cu risc de infectare cu coronavirus.

