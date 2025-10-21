Încălzirea globală aduce țânțarii în Islanda. Oamenii de știință preziceau de ceva vreme că țânțarii s-ar putea stabili în țara din nordul Europei, deoarece dispune de habitate de reproducere, cum ar fi mlaștinile și iazurile. Totuși, ei estimau că multe specii nu vor putea supraviețui din cauza climatului aspru.

Cu toate acestea, Islanda se încălzește de patru ori mai repede decât restul emisferei nordice. Ghețarii dispar, iar pești din climate mai calde, cum ar fi macroul, se află deja în apele țării.

Matthías Alfreðsson, entomolog la Institutul de Științe Naturale din Islanda, a confirmat descoperirea unei specii de țânțari. El însuși a identificat insectele după ce i-au fost trimise de către un cetățean.

„Trei exemplare de Culiseta annulata – două femele și un mascul – au fost găsite în Kiðafell, Kjós”, a precizat el.

Specia este rezistentă la frig și poate supraviețui condițiilor islandeze adăpostindu-se peste iarnă în subsoluri și hambare.

Pe măsură ce Terra se încălzește, au fost găsite tot mai multe specii de țânțari pe tot globul. De exemplu, țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus) a fost descoperit recent în Kent, Marea Britanie. Unele specii de țânțari pot răspândi deja în Europa boli tropicale precum dengue, chikungunya și virusul Zika.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Singura regiune care nu găzduiește țânțari rămâne Antarctica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE