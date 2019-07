De Răzvan Mihalașcu,

Neil Armstrong a fost primul om care a pășit pe Lună, pe 20 iulie 1960. Astronautul american a fost cel care a și făcut fotografii pe suprafața satelitului natural al Pământului, motiv pentru care există puține instantanee clare cu acesta în timpul misiunii spațiale.

La 50 de ani de la aselenizare, o imagine în care chipul lui Neil Armstrong se vede clar în timp ce pășea pe lună a fost descoperită de un fotograf amator din Marea Britanie.

Neil Armstrong just minutes after landing on the Moon CREDIT: ANDY SAUNDERS/NASA pic.twitter.com/ohM49qMU5A