Asteroidul are un diametru cuprins între 220 și 480 de metri, ceea ce înseamnă că ar putea fi aproape la fel de mare ca One World Trade Center din New York.

Un asteroid este definit drept „potențial periculos” dacă se apropie la mai puțin de 0,05 unități astronomice (4,65 milioane de mile) de Pământ și are un diametru mai mare de 140 metri.

În ciuda faptului că se află la o distanță de peste două ori mai mare decât Luna atunci când se apropie, asteroidul este clasificat drept obiect apropiat de Pământ (NEO) și este urmărit de agenția spațială.

„NEO sunt comete și asteroizi care au fost împinși de atracția gravitațională a planetelor din apropiere pe orbite care le permit să intre în vecinătatea Pământului”, a declarat NASA.

'Potentially hazardous' asteroid the size of a blue whale, named 2024 ON, will pass by Earth on Tuesday. NASA estimates its diameter to be between 721 and 1,575 feet. pic.twitter.com/QlHa996poi