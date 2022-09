Noua fotografie a fost realizată în Salonul Secolului al XVIII-lea de la Palatul Buckingham, săptămâna trecută.

Pe biroul de lucru al regelui britanic, poate fi văzută, în fundal, şi o fotografie alb negru cu părinţii săi decedați – regina Elisabeta a II-a şi prinţul consort Philip.

Cutia roşie, încuiată şi aşezată pe un birou de lucru, este o imagine puternic asociată cu monarhia britanică şi, totodată, un obiect alături de care regretata regină Elisabeta a II-a a fost adeseori fotografiată. Ea conţine documente transmise de Guvernul britanic şi de ţări din Commonwealth, care îi sunt apoi transmise monarhului de secretarul său privat.

His Majesty The Kings Red Box ?



The Red Box contains papers from government ministers in the UK and the Realms and from representatives from the Commonwealth and beyond. pic.twitter.com/C4JrXHS3uO