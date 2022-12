Prima impresie a unui austriac care trăiește la Ploiești: „Am crezut că voi flămânzi, apoi am avut un șoc. Nu vă luați după politicieni, noi suntem oameni deschiși la minte”

Andreas Leitner, 28 de ani, a sosit în vară în România, la Petrolul Ploiești, semnând un contract valabil până în vara 2024. După ani petrecuți la Admira Wacker, austriacul este la prima experiență în străinătate, din punct de vedere sportiv, cu toate că a colindat lumea în lung și-n lat ca turist.

Andreas a oferit un interviu pentru Libertatea, exprimându-și impresiile pe care România i le-a făcut în prima jumătate de an în orașul lui Caragiale, mai ales că fotbalistul a mărturisit că a lecturat presa în ultimele zile, în care s-a discutat aprins despre refuzul Austriei de a primi România în spațiul Schengen.

În tricoul Petrolului

Libertatea: Andreas, cum te simți în România, la Ploiești mai exact?

Andreas Leitner: Mă simt bine, cu toate că este dificil, să fiu departe de familie, de prietenă. Dar astfel de lucruri se întâmplă, să fii departe de cei dragi, mai ales că fotbalul te pune în astfel de situații. Acum stau într-un apartament foarte frumos, modern, într-un cartier rezidențial, aș putea să spun că mă simt foarte bine.

– Cum ți se par oamenii din Ploiești, românii?

– Repet, m-am adaptat bine, sunt oamenii buni. Eu am stat doar 2-3 săptămâni la hotel, apoi m-am mutat în apartamentul meu, am interacționat mult cu oamenii. Mi se par prietenoși, m-au ajutat cu multe lucruri. Ideea este că m-am simțit și mă simt binevenit. Totul este bine.

„Aceeași calitate, dar la preț mai mic decât la Viena”

– Diferențe mari între Austria ta natală și România?

– Eu sunt de loc din Loeben, o localitate la două ore de Viena, dar în capitala Austriei am petrecut cel mai mult timp. Viena, după cum știți, este un oraș extraordinar. Da, sunt câteva diferențe clare. Să vă zic una amuzantă. Când m-am mutat la apartament era duminică. Am aranjat cât de cât, apoi am avut un șoc când am realizat că e weekend, că n-am nimic în frigider, mă gândeam că n-am de unde să iau și o bucată de pâine. Obișnuit ca în Austria, să fie totul închis sâmbăta, duminica.

Am ieșit prin oraș și m-am bucurat apoi ca un copil văzând că sunt toate magazinele deschise. Nici nu știam ce să-mi cumpăr mai întâi! Da, Viena este mare, frumoasă, cu mai mulți oameni decât la Ploiești, dar este și mai scumpă, Austria este foarte scumpă. (râde) Așa că mă simt foarte bine în România, la Ploiești, mai ales că am găsit aceeași calitate a produselor, dar la prețuri mult mai mici.

– Dacă ai nevoie de ceva prin oraș, de la indicații la un detaliu despre un produs, orice, te înțelegi cât de cât cu oamenii?

– Ți-am zis, ca fotbalist, ca om, prima oară în străinătate, este important să te simți primit cum trebuie, să te ajute, unul, altul. Apreciez foarte mult România și pe români fiindcă au înțelegere față de străini.

„Recunosc, credeam că e pe «școala veche», o țară învechită”

– Totuși, Austria a respins aderarea României la Schengen. Știi subiectul?

– Da. M-am uitat și eu la știri, la televizor, am citit în media online. Este politică, din păcate, este dificil să vorbim despre acest subiect, fiindcă noi suntem oameni simpli, nu politicieni. Sau credeți că în Austria este altfel decât în oricare țară de pe acest pământ?

– Ce ai înțeles tu din ce ai citit?

– Sunt confuz. Fiecare ziar scrie altceva, nu pricepi nimic din politica asta. Noi suntem oameni normali, nu deținem adevărul, dar ceea ce pot spune, sincer, este că aveți o țară cât se poate de OK. Nu știu să intru în detalii, eu pot spune că România este o țară frumoasă. Bună.

– Dar ce ai observat tu în lunile petrecute în România despre această țară?

– Eu cred că România este modernă și europeană ca oricare țară din vestul continentului. Uite, recunosc, credeam că va fi pe „școala veche”, adică o țară învechită, undeva în estul Europei, dar văd totul dezvoltându-se într-un ritm alert. Totul crește în România, nu doar în București sau în Ploiești. Văd și eu diverse emisiuni la TV, din țară. OK, nu se poate compara acum, ca și infrastructură, cu Austria. Nu sunt aceleași standarde, dar România este pe drum bun, în sus. Dacă vezi ce se construiește și la mine în cartier și ce nivel de trai este…

„Micii sunt gustoși, dar te îngrașă”

– Ce nu-ți place în România?

– Drumurile din deplasare sunt grele. Astea nu-mi plac… Faci cam mult, nu sunt drumuri bune, nu sunt autostrăzi. Exceptând aceste probleme, totul este OK, nu-mi vin în minte lucruri negative.

– Ai apucat să vezi și altceva în afară de Ploiești?

– Doar când am fost în deplasări cu echipa, cu autocarul. Dar vreau să vizitez câteva zile să văd Bucureștiul, Brașovul, Sinaia.

– Înțelegi ceva din limba română?

– Mi-am descărcat de la bun început niște aplicații să învăț cuvintele basice. Învăț în fiecare zi câte ceva, vreau să comunic cât de cât cu colegii și cu oamenii pe stradă.

– Cu mâncarea cum te împaci?

– Ni s-a adus mâncare tradițională în vestiar, au adus băieții mici. Buni rău de tot! Dar te îngrașă. (râde) Păcat, că sunt foarte gustoși. Cred că am încercat și papanași.

– Papanași sau ștrudel?

– Amândouă deserturile sunt bune. Aaa, și-mi mai plac supele, în special cele de pui.

„Așa cum nu toți rușii sunt nebuni și războinici”

– Ce-ai recomanda unui austriac despre români și România?

– Ceea ce v-am zis, că sunt oameni de suflet, deschiși, prietenoși. Iar țara crește, este pe un drum bun, de dezvoltare accentuată. Nu pot spune decât lucruri foarte bune despre România. Și mai e o chestie, când oferi prietenie, ți se oferă prietenie, asta apreciez la români.

– Ce-ai recomanda unui român despre austrieci și Austria?

– În afara stațiunilor și a schiului, vedeți că mai sunt micuțe localități, sate, cu peisaje superbe, zone de lacuri și de munte care vă vor tăia respirația. Tuturor recomand Austria naturală. Probabil, în aceste zile, voi, românii, nu aveți o părere bună despre Austria și austrieci. Dar așa cum nu toți rușii sunt nebuni și războinici, nici austriecii nu vă privesc negativ sau au ceva cu voi! Nu vă luați după politică, e greu de înțeles, nu face întotdeauna bine. Noi, austriecii, suntem oameni buni, deschiși la minte.

