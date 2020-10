Ludovic Orban a precizat că că nu a avut vreo convorbire cu Patriarhul Daniel după această predică.

„Eu am stabilit niște reguli de protecție sanitară care să permită reducerea riscului de răspândire a virusului odată cu aceste sărbători religioase. Declarația nu consider că mă privește pentru că eu nu am interzis ca oamenii să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie. Nu știu la ce s-a referit Patriarhul. Personal, nu mă simt vizat de declarația aceasta”, a declarat Orban într-un interviu acordat Europei Libere.

Patriarhul Daniel a declarat marţi, la ceremoniile organizate cu ocazia sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, că în toamna anului 1989, autorităţile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaşte, iar peste câteva luni regimul comunist a căzut.

Ulterior, Cristian Tudor Popescu l-a atacat pe Patriarhul Daniel: „Pentru a prosti oamenii, şarlatul Daniel n-ar nevoie de matematică, nici de logică”. În replică, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a avut o reacţie violentă la adresa lui Cristian Tudor Popescu.

Citeşte şi:

O nouă zi cu peste 100 de decese COVID în România. Număr fără precedent de pacienți internați la ATI

Simona Halep, diagnosticată cu COVID. Mesajul transmis de campioană pe Twitter

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase a izbucnit după ce aflat că Simona Halep are coronavirus: „Suntem cretini și proști de tot! Devenim și noi bărbați?”

PARTENERI - PLAYTECH EXCLUSIV Alin Oprea a ajuns într-o situație disperată. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu averea de 1 milion de euro

HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2020. Fecioarele pot ajunge foarte ușor la concluzii greșite, dintr-o grabă nejustificată

Știrileprotv.ro Cine este tâlharul care a ucis o femeie pe stradă, la Timișoara și i-a furat telefonul și portofelul

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani