Un pas spre detensionarea relațiilor dintre Belarus și Statele Unite

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a semnat marți, 20 ianuarie 2026, un acord prin care țara sa se alătură Consiliului pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump. Decizia marchează un nou pas în relația dintre Minsk și Washington, după o lungă perioadă de izolare internațională, conform Reuters.

Într-un mesaj transmis pe canalul său oficial de Telegram, Lukașenko a afirmat: „Sper că semnarea acestui document va contribui la pacea în Ucraina”.

Liderul belarus, care se află la putere din 1994, a fost mult timp evitat de statele occidentale din cauza încălcărilor drepturilor omului și a susținerii oferite Kremlinului în războiul din Ucraina. Cu toate acestea, relațiile dintre Belarus și SUA au cunoscut o detensionare semnificativă. În 2025, Trump a început să ridice anumite sancțiuni impuse Minskului, cerând în schimb eliberarea prizonierilor politici.

O inițiativă controversată și mize geopolitice majore

Trump l-a descris pe Lukașenko drept un lider „foarte respectat”, o declarație ce contrastează cu poziția opoziției belaruse aflate în exil, care îl consideră un dictator. Invitația lui Lukașenko de a se alătura Consiliului pentru Pace este interpretată ca un pas în reabilitarea imaginii internaționale a acestuia, dar și ca parte a negocierilor cu SUA pentru eliberarea unor noi prizonieri și normalizarea relațiilor bilaterale.

Consiliul pentru Pace a fost propus de Donald Trump în septembrie 2025, ca soluție pentru încheierea conflictului din Gaza.

Membrii Consiliului trebuie să contribuie cu 1 miliard de dolari pentru a-și menține statutul de membru timp de cel puțin trei ani. Invitația de aderare, trimisă recent către aproximativ 60 de țări, subliniază scopul global al Consiliului: încheierea conflictelor internaționale.

Într-o declarație de luni, Trump a afirmat că l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin să facă parte din consiliul de administrație al organismului. De asemenea, Armenia și-a anunțat marți aderarea la inițiativă, după ce Trump a revendicat succesul în medierea păcii între Armenia și Azerbaidjan, care au fost implicate în două războaie de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Donald Trump, președintele SUA, le cere statelor să plătească un miliard de dolari pentru un loc permanent în cadrul „Consiliului pentru Pace”, o inițiativă destinată soluționării conflictelor, potrivit unui document oficial consultat de AFP. Deși inițial conceput pentru reconstrucția Gazei, mandatul consiliului nu este limitat la teritoriile palestiniene ocupate.