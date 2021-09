Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari au început astăzi școala. Cu această ocazie Google a creat un doodle colorat în care litera „l” din numele motorului de căutare este înlocuită cu un creion.

Anul școlar 2021-2022 este al doilea care începe în plină pandemie de coronavirus.

Cursurile reîncep în format fizic pentru cea mai mare parte a elevilor și preșcolarilor. Scenariile de funcționare a unităților de învățământ au fost stabilite în funcție de rata incidenței cazurilor de COVID-19 din fiecare localitate.

Concret, primul scenariu este cel în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. În această situație, toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii fac cursuri cu prezență fizică.

În cazul în care rata incidenței îmbolnăvirilor depășește pragul de 6 la mie, vor merge la cursuri doar antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul special, în timp ce restul elevilor vor face ore online, regulă care se menține până la instituirea stării de carantină la nivelul localității.

La nivel național, 2.400 de elevi vor începe noul an școlar în format online, după cum a anunțat duminică premierul Florin Cîțu.

Structura anului școlar 2021 – 2022

Anul școlar 2021-2022 va fi împărțit în două semestre și se va încheia pe 10 iunie.

Primul semestru va avea 14 săptămâni. În perioada 25 – 31 octombrie 2021, vor intra în vacanță preșcolarii și elevii din ciclul primar. Vacanța de iarnă va fi în perioada 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022.

Al doilea semestru va avea 20 de săptămâni și se va desfășura în intervalul 10 ianuarie – 10 iunie.

Vacanța de primăvară va avea loc în perioada 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022 și se va suprapune cu Paștele ortodox, care va cădea pe 24 aprilie.

Mesajul lui Klaus Iohannis

În mesajul său din prima zi de școală, președintele Klaus Iohannis a declarat că menținerea școlilor cu prezență fizică „depinde de fiecare dintre noi”, și a subliniat importanța vaccinării anti-COVID-19.



”În acest an reînceperea anului școlar are loc din păcate tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea, fiind esențiale”, a spus Klaus Iohannis, care a fost prezent la ceremonia de la Liceul Tehnologic din Valea Doftanei, județul Prahova.

