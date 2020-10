REPORTAJ | În prima zi, noul primar al Braşovului, Allen Coliban, le-a dat emoţii funcţionarilor: ”Da’ nu ne schimbaţi programul, nu?”

Allen Coliban, surpriza de la localele din Braşov, a venit marţi la ceremonia de învestire, la Universitatea Transilvania, cu Mercedesul personal, un C Class break destul de vechi, dar în stare bună.

Noul primar şi-a accesorizat ţinuta cu un iPhone, cam de-o vârstă cu maşina, un breloc cu SuperMario, explicabil pentru un IT-ist care a dezvoltat jocuri 3D, şi o servietă vintage. Nu prea arată a hipster, sincer.

Urmăriți reportajul VIDEO:

Bărbatul cu servietă

“E cumpărată de pe internet. M-am obişnuit să port servietă de când eram preşedintele Federaţiei Române de Curling. Am avut trei, una mi-a fost furată la Senat, cu tot cu laptop şi documente. Am înlocuit-o cu asta, a avut şi o curea, s-o ţin pe umăr, din păcate, s-a rupt”, spune Allen Coliban, pipăind urechiuşa beteagă a servietei.

Ceremonia luării temperaturii, la intrarea în Universitatea Braşov

Nu e mare mister de ce n-a ţinut breteaua. Geanta noului primar arată de parcă e însărcinată cu tripleţi cartonaţi şi din moment în moment va da naştere unui teanc de teze necorectate.

Cu ani în urmă, tatăl lui Coliban, profesor, a primit de la fiul său o geantă asemănătoare, dar era “mai pătrăţoasă, ca un diplomat, o păstrez şi-acum, încă mai are mirosul lui”. De la bunicul său, edilul are amintire un echipament de schior cu însemnele României.

Când pleacă la o bătălie, de orice fel ar fi aceasta, un bărbat e urmat, ca de o armată nevăzută, de şirul bărbaţilor din familia lui.

Nu atât oastea vizibilă de partid influenţează sorţii de izbândă, cât felul în care aceşti bărbaţi legaţi prin sânge şi-au purtat genţile, paşii şi bătăliile.



Scripcaru, 16 ani de sport casual

După ce a parcat în faţa Universităţii, Allen Coliban şi-a întins pumnul de salut către toţi cei prezenţi. Întâi, consilierii PSD, apoi cei PNL. Într-un final, a ajuns şi la colegii lui din URS-PLUS, pe care-i puteai lesne confunda cu un grup de studenţi, în sacouri şi rochii închise la culoare, ca nişte uniforme. Unul dintre ei venise în cârje, altul, cu bicicleta. O consilieră n-a venit deloc, bolnavă de Covid-19.

Allen Coliban a depus jurământul în finalul ceremoniei

La intrarea în clădire, o doamnă în halat albastru a măsurat, pe rând, temperaturile tuturor, începând cu noul edil.

Ceremonia de învestire, succintă, n-a durat mai mult de o oră, cu tot cu pregătiri, s-a ţinut în aula mare a universităţii braşovene, cu prefectul Mihai-Cătălin Văsii pe post de maestru.

Fostul primar, George Scripcaru, a apărut printre ultimii în sală. În ţinută sport originală, doar fair-play-ul părea contrafăcut: tunică matlasată, blugi şi un aer prea absorbit de chestiuni practice încât să ţină cont de cele patru ace.



Față în față ”fostul” și ”actualul”

Allen Coliban şi George Scripcaru s-au întâlnit de mai multe ori de-a lungul zilei

Fost PD, actual PNL, Scripcaru, în vârstă de 54 de ani, are 28 de ani de carieră politică în spate. De 24 de ani lucrează în administraţia Braşovului: patru ani, consilier, patru ani, viceprimar, şi, din 2004, primar. Ca pregătire, e profesor de educaţie fizică.

Allen Coliban, 41 de ani, IT-ist, sportiv, antreprenor în consultanţă pe fonduri europene, a devenit membru de partid acum patru ani. În decembrie 2016, actualul primar a prins un loc de senator USR, la redistribuire.

Ca decan de vârstă în noul Consiliu Local Braşov, Scripcaru a citit ordinea de zi şi a strigat catalogul la depunerea jurământului. A chemat sala la ordine cu o voce neutră, de patriarh obosit.



Coliban stătea în dreapta lui şi îi arunca priviri scurte, în timp ce prefectul numit de guvernul PNL se prefăcea că plouă neutru, uitându-se în gol sau în tavanul transparent.

Prietena lui Allen Coliban a asigurat suportul afectiv din sală

În sală, pe rândurile din spate, s-a aşezat şi partenera de viaţă a lui Allen Coliban, Camelia Clem, să acorde susţinerea necesară pentru a echilibra jocul îngrozitor de masculin. Oribil de masculin. După ceremonie, nu s-au ciocnit pahare de şampanie, s-au desfăcut doar sticle de apă plată şi minerală.



Surpriza care merge pe stradă

Fostul primar a fost cel dintâi înconjurat de camerele TV şi de reporteri. A răspuns la întrebări, a ridicat din umeri şi a oftat: “Asta-i viaţa, mergem înainte”. Apoi a luat-o în jos pe scări.

Allen Coliban şi consilierii USR-PLUS au făcut poze pe scenă, au făcut poze în hol, împreună şi separaţi. Au stabilit să formeze un grup pe WhatsApp şi au luat-o încet, care pe jos, care pe două roţi, spre o cafenea cu grădină, de lângă Universitate. Comanda noului primar în funcţie a constat într-un sendviş şi un suc de portocale, băut cu paiul.

Unul dintre consilierii USR-PLUS a plecat cu bicicleta după festivitate

Drumul spre Primărie, fostul Palat neoclasic al Finanţelor, a trecut pe la semafor, printr-o piaţă agro-alimentară şi printr-o parcare cu plată.

“Am observat surprinderea oamenilor că merg pe stradă, că îmi car singur geanta, că stau la coadă… “, râde Allen Coliban, cu spatele la o tarabă de pepeni şi dovleci.

Braşovenii i-au dat candidatului USR-PLUS peste 40 la sută din voturile lor, cu aproape trei procente mai mult decât a obţinut George Scripcaru, favoritul absolut. Secretul acestei reuşite pe muchie de urnă: dialogul, crede noul edil. “Am umblat prin cartiere, am discutat despre probleme, dar şi despre soluţii”.



Allen Coliban poate merge liniştit, fără teamă de a fi recunoscut, prin pieţe

Loc de mai bine

De la izbucnirea pandemiei, Coliban a ţinut şi un jurnal pe Facebook, cu dezbateri live. ”Ce era să faci acasă, între patru pereţi? Jurnalul ăsta a devenit apoi jurnal de candidat”.

Conform unei cercetări comandate de USR-PLUS și făcute de sociologi optimiști până la Dumnezeu, braşovenii sunt, în general, mulţumiţi de viaţa lor, de oraşul lor. “Greul a fost să-i conving că e loc de mai bine”, adaugă noul primar.



Poliţe şi retrageri pripite

Preventiv, probabil, ca să nu fie trimis după cafea sau după Xerox, Coliban a venit şi înainte de jurământ în primărie. S-a prezentat, a dat turul birourilor.

“Unii funcţionari mai aveau puţin şi plângeau, nu ştiu de ce, eu doar am vrut să-i cunosc şi să-i salut”. Noul edil e genul de persoană care salută pe toată lumea şi la venire, şi la plecare. Chiar e grijuliu să nu scape cineva nesalutat, fie el portar, îngrijitoare, şef de la parcare, chelner, secretară, secretara secretarei sau George Scripcaru.

Allen Coliban şi partenera lui de viaţă merg pe o stradă de lângă primărie

Cu predecesorul său, Coliban s-a întâlnit pe holurile Primăriei, în timp ce-i conducea pe consilieri, ca pe şcolari, la şefii de direcţii. Coliban i-a strâns mâna lui Scripcaru şi l-a întrebat: “Ce faceţi?”, iar Scripcaru l-a întrebat dacă are timp pentru “două vorbe”. “Nu acum, că-s cu nişte consilieri după mine, peste juma de oră”, a răspuns Coliban. Scripcaru, care a mormăit ceva despre o treabă pe care o are şi el, a promis că revine în “juma de oră”. N-a mai venit.

Când era senator de Braşov şi cerea să ia cuvântul în şedinţele Consiliului Local, Coliban era programat la sfârşit, la spartul târgului. Iar Scripcaru nu stătea să-l asculte ce are de zis, ieşea din sală şi-l lăsa pe intrus să capteze cum poate atenţia consilierilor. Vremuri.

Coliban a găsit cu greu un loc de parcare aproape de Primărie

Fostul viceprimar, Laszlo Barabas, şi-a strâns lucrurile personale şi a predat biroul cu câteva ore înainte de învestirea noului edil. Allen Coliban a încercat în fel şi chip să dea de el, dar telefonul fostului ”vice” era închis şi nu lăsase nici mesaje la secretariat.

Datoria unui Don Quijote

Încercând, cot la cot cu consilierii, să stabilească o listă cu probleme urgente, Coliban a aflat de o bază de tratament, construită din banii Primăriei, inaugurată, dar nefuncţională. Apoi de o stradă asfaltată din greşeală, de pe care trebuie scos asfaltul, pentru că strada nu aparţine în totalitate domeniului public. Primarul nota totul într-un carneţel şi, pe deasupra măştii, ochii i se măreau direct proporţional cu moştenirea crepusculară care-i era adusă la cunoştinţă.

Primul pas în noul serviciu

USR-PLUS are 12 consilieri, PNL – 11, PSD – 4. Proiectele administraţiei Coliban – reducerea poluării, să nu plece tinerii din oraş, iar turiştii să rămână mai mult de un week-end – depind de colaborarea liberalii.

Printre primele acte pe care le-a semnat Allen Coliban, s-a numărat demisia lui din postul de senator. E o banală coală A4, scoasă la imprimantă şi pusă într-o învelitoare de plastic, printre alte acte.

Scripcaru şi Coliban discută pe holurile Primăriei

Dar foaia asta înseamnă că Allen Coliban renunţă la pensia specială, după mandatul în Parlament. “Au fost mai mulţi din partid care au anunţat că vor proceda la fel”, explică un membru al staff-ului lui Coliban. “Dar de la vorbă până la faptă… Numai Don Quijoţii se vor ţine de cuvânt şi vor demisiona”.



“Visam să mă fac gunoier”

La Direcţia Tehnică din Primărie, stând drepţi, cu un pas în faţa birourilor, angajaţii l-au întâmpinat cu o cordialitate debordantă pe noul boss.

După ce le-a prezentat consilierii, edilul a precizat, în treacăt: “De mâine voi fi şi eu aici, de la 8 la 5”. Moment în care buna dispoziţie a funcţionarilor a luat o bine meritată pauză, gurile au rămas blocate până la urechi, pomeţii încleştaţi sub măşti.

Angajaţii de la Direcţia Tehnică au primit vizita primarului şi consilierilor



“Dar nouă nu ne schimbaţi programul, nu?”, a vrut să se asigure o angajată, mai îndrăzneaţă. Coliban i-a lămurit că nu e cazul, că el stă mai mult, pentru că “am de învăţat”. “Dar să ştiţi că şi noi am stat întotdeauna, dacă aveam treabă”, a dres-o cu manta angajata cea curioasă.

Consilierii locali, în schimb, vor lucra mai mult, pentru că vor fi prinşi în mai multe comisii decât până acum. “Visul meu era să mă fac gunoier, pentru că unde am crescut, la bunicii mei, în Schei, nu venea maşina de gunoi. Şi-am zis că o să cresc şi o să rezolv problema asta”, se amuză Coliban, intrând în noul lui birou. Dacă stau să mă gândesc bine, într-un fel, îmi trăiesc visul. Am activat ca parlamentar contra poluării, a tăierii pădurilor, a gropilor ilegale de gunoi”.

Noul primar a reuşit să repare pendula din birou

Scripcaru a lăsat în urma lui o cameră mare, cu mochetă cenuşie, cu mobilă cenuşie, cu pereţi albi, cu un ceas alb. “O să umplu biroul ăsta cu oameni”, spune Coliban, urcându-se pe un scaun, să vadă de ce pendula ceasului nu se mişcă.



