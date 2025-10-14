Potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, proiectul stabilește că restricțiile s-ar aplica între orele 7.00 și 10.00 și 16.00 și 19.00.

El a explicat, într-o postare pe Facebook, că această măsură ar putea contribui la fluidizarea circulației, întrucât Bucureștiul nu a fost proiectat pentru un număr atât de mare de vehicule.

În prezent, în Capitală sunt înmatriculate peste 1,7 milioane de autovehicule, cu 40% mai multe decât acum un deceniu, iar alte aproximativ 300.000 de mașini din județele învecinate tranzitează zilnic orașul.

Conform estimărilor, interzicerea vehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf ar putea reduce traficul cu peste 150.000 de mașini.

Bujduveanu afirmă că, prin aplicarea acestei măsuri, transportul public și autoturismele personale ar putea circula mai fluent și mai eficient.

Proiectul este deschis dezbaterii publice, iar în cadrul documentației se precizează că poate fi organizată o întâlnire publică pentru discutarea propunerilor.

Solicitările în acest sens pot fi depuse până la data de 26 noiembrie 2025 de către asociații legal constituite, autorități sau instituții publice.

