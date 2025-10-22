Primarul unei comune din România se trimite în concediu fără plată

Primăria comunei Şuletea din județul Vaslui se confruntă cu o situație financiară dificilă. Pentru a plăti datoriile către bugetul de stat, primarul Ciprian Tamaş a luat o decizie neobișnuită. Potrivit Adevărul, angajații primăriei, inclusiv primarul, vor intra prin rotație în concediu fără plată.

„Am avut o discuție cu angajații și am ajuns la concluzia că aceasta ar fi singura soluție, să intrăm pe rând în concediu fără plată”, a declarat primarul Tamaş, conform sursei citate.

Angajații din primărie vor fi trimiși, prin rotație, în concediu fără plată

Totodată, angajații din primăria din Șuletea vor fi și ei trimiși în concediu fără plată. Aceștia vor intra în libere prin rotație. Decizia de a trimite angajații în concediu fără plată este una fără precedent. Ea reflectă dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale în gestionarea bugetelor.

Primarul Tamaş a explicat că veniturile anuale ale primăriei sunt de aproximativ 700.000 de lei. Această sumă este insuficientă pentru a acoperi toate cheltuielile necesare.

Care este datoria acumulată de primărie la ANAF

Datoriile acumulate de Primăria Şuletea provin din mai multe surse. Printre acestea se numără facturi neplătite pentru diverse servicii și contribuții sociale pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Primăria Şuletea figurează pe lista ANAF cu o datorie restantă de 250.000 de lei. Această sumă reprezintă o provocare majoră pentru bugetul local.

Primarul Tamaș a criticat actualul Guvern

Edilul a criticat dur politica Guvernului față de administrațiile locale. El consideră că autoritățile centrale nu au gestionat corespunzător situația financiară a primăriilor.

„Guvernul nu face decât să semene ură. Nu primarii au distrus economia, se încearcă doar scoaterea noastră drept ţapi ispăşitori”, a mai afirmat Tamaş.

Ce este concediul fără plată în România

Concediul fără plată în România reprezintă o perioadă de timp în care angajatul își întrerupe activitatea profesională la inițiativa sa, fără a fi remunerat pentru această perioadă.

Mulți se întreabă cum poți să îți iei concediu fără plată în România, însă toate detaliile sunt simple și stabilite prin lege. Conform Codului Muncii (articolul 153), acesta poate fi luat pentru rezolvarea unor situații personale sau pentru studii, iar durata nu este stabilită prin lege ci prin acordul dintre angajat și angajator, fiind posibilă și o suspendare a contractului individual de muncă pe această perioadă.

Angajatorul poate refuza concediul fără plată doar dacă absența angajatului ar afecta grav activitatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE