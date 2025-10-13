Ce este concediul fără plată

Concediul fără plată este o perioadă de absență de la locul de muncă, acordată la cererea salariatului, în care acesta nici nu primește salariu, nici nu desfășoară activitate profesională. Concediul fără plată este dferit de concediu de odihnă, care este plătit și în care angajatul beneficiază de plata contribuțiilor sociale și alte beneficii.

Potrivit legislației muncii din România, concediul fără plată se poate acorda pentru motive personale, pentru continuarea studiilor sau alte situații justificate.

Acordarea concediului fără plată se face doar cu acordul angajatorului, pe baza unei cereri scrise și, de regulă, în urma unei înțelegeri privind durata și perioada concediului.

În timpul concediului fără plată, contractul individual de muncă este suspendat, ceea ce înseamnă că salariatul nu este remunerat și perioada respectivă nu se ia în calcul la vechimea în muncă, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege sau de contractul colectiv de muncă.

Cum poţi să-ţi iei concediu fără plată

Pentru a beneficia de concediu fără plată, salariatul trebuie să depună o cerere scrisă, în care să menționeze perioada dorită și motivul solicitării. Cererea scrisă se depune, de obicei, cu cel puțin o lună înainte.

Concediul fară plată pentru formare profesională este acordat la cererea angajatului pe perioada formării profesionale. Cererea poate fi respinsă de angajator doar dacă absența salariatului respectiv ar afecta grav activitatea companiei. Un răspuns negativ nejustificat din partea angajatorului de a acorda concediu fară plată este considerat un abuz.

Potrivit Articolului 54 din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Pe ce durată poți solicita concediu fără plată

Durata concediului fără plată nu este stabilită expres de lege, aceasta se stabilește prin acordul părților. Poate fi de câteva zile, săptămâni sau chiar luni, în funcție de situație și de înțelegerea dintre angajator și salariat.

Pe perioada concediului fără plată, contractul de muncă este suspendat, ceea ce înseamnă că salariatul nu primește salariu, nu beneficiază de vechime în muncă și nu i se datorează contribuții sociale pentru acea perioadă. În cazul în care concediul fără plată este pe o durată mai lungă de trei luni, anagajatul căruia nu i se mai plătesc contribuțiile sociale poate rămâne fără asigurare medicală în sistemul public de sănătate, deci este un lucru important de știut.

Personalul din administrația publică, din unitățile bugetare sau din regiile autonome poate opta pentru concediu fără plată de cel mult 90 de zile în cazul în care susține următoarele examene:

  • Examen de bacalaureat, de admitere în învățământul superior, la cursuri fără frecvență sau seral, examene universitare sau de diplomă;
  • Examen de admitere la doctorat, susținere teză de doctorat, în cazul persoanelor care nu beneficiază de burse de doctorat;
  • Examen pentru ocuparea unui loc de muncă în altă unitate, în cadrul mediului bugetar.

După expirarea concediului, salariatul revine la locul de muncă, reluându-și activitatea în aceleași condiții prevăzute în contract.

Ce este concediul sabatic

Concediul sabatic nu este reglementat explicit în legislația muncii din România, decât într-o oarecare măsură în domeniul educației. Potrivit legii, „profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare şi au funcţionat în aceeaşi universitate pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceştia beneficiază de până la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, şi îşi păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiţi de efectuarea activităţilor din fişa postului”.

Concediul sabatic poate fi însă prevăzut prin politici interne ale angajatorului sau prin contractul colectiv de muncă și în alte domenii. Dacă până acum câteva decenii concediile sabatice erau o raritate, în ultimii ani au devenit o practică din ce în ce mai comună, în special printre angajații din corporații, cu o anumită vechime.

În esență, concediul sabatic este o perioadă mai lungă de pauză de la activitatea profesională, de obicei între câteva luni și un an, pe care un angajat o poate lua pentru dezvoltare personală, studii, cercetare, călătorii sau odihnă profundă.

În funcție de regulile stabilite de angajator, concediul sabatic poate fi plătit sau neplătit. Scopul său principal este de a permite angajatului să se reîncarce profesional și personal, pentru a reveni ulterior la muncă cu energie și idei noi.

Care este originea ideei de an sabatic

Ideea de an sabatic este tot mai des întâlnită în ultimii ani, atât în SUA ș Europa de Vest, cât și la noi. Conceptul își are originea în tradițiile biblice și are o istorie foarte veche. Cuvântul în sine provine din termenul ebraic shabbat, care înseamnă „odihnă” sau „încetare”.

În Vechiul Testament, se vorbește despre anul sabatic, o perioadă în care pământul trebuia lăsat să se odihnească, adică nu se cultivau ogoarele, iar oamenii aveau prilejul de a se dedica reflecției, spiritualității și refacerii fizice și morale. Scopul era dublu, odihna naturii și odihna omului, ca parte a unui ritm echilibrat al vieții.

Conceptul de an sabatic îmbină practic o tradiție spirituală străveche cu o viziune modernă asupra dezvoltării personale și profesionale, aducând în prim-plan ideea că odihna și reflecția sunt la fel de importante ca munca în drumul spre împlinire și performanță.

Cum îți poți lua un concediu sabatic

Astăzi, ideea de an sabatic s-a extins și în mediul corporatist sau în alte domenii profesionale. Tot mai multe organizații oferă angajaților posibilitatea de a lua o pauză mai lungă, de obicei între câteva luni și un an, pentru a călători, a studia, a se dedica unor proiecte personale sau pur și simplu pentru a se odihni și a-și regăsi echilibrul.

Anumite companii au incluse în pachetele de beneficii pentru angajați concediile sabatice plătite cu o parte din salariul de bază, în anumite condiții de vechime în muncă.

Totuși, exceptând mediul universitar, concediul sabatic nu este prevăzut în lege. De aceea, dacă el nu este prevăzut nici în contractul colectiv de muncă, nici în regulamentul intern al companiei, anagajatul poate solicita concediu fără plată, cu acordul angajatorului.

În acest caz, angajatul trebuie să ia în calcul faptul că, dacă nu are un alt acord cu angajatorul, pe perioada agreată nu va fi plătit și, dacă durata este mai mare de trei luni, nu va mai fi nici asigurat în sistemul public de sănătate.

Care sunt avantajele unui concediu sabatic

Un concediu sabatic are numeroase avantaje, atât pentru angajat, cât și pentru angajator, fiind tot mai apreciat în organizațiile moderne care pun accent pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Evitarea burnoutului

În primul rând, principalul avantaj al concediului sabatic este posibilitatea de refacere fizică și psihică. După ani de muncă continuă, stres și presiune profesională, o pauză mai lungă oferă timp pentru odihnă și relaxare. Este un mod de a preveni epuizarea profesională, burnoutul, o problemă tot mai frecventă în mediul de lucru actual.

Descoperă și 10 obiceiuri zilnice care îți pot îmbunătăți starea de spirit

Dezvoltare personală și profesională

În al doilea rând, concediul sabatic oferă oportunitatea de dezvoltare personală și profesională. Mulți oameni folosesc această perioadă pentru a urma cursuri, a studia în străinătate, a scrie, a face cercetare sau a lucra la proiecte personale pe care nu le pot realiza în timpul programului obișnuit de muncă. Este, practic, o investiție în sine, care poate aduce beneficii pe termen lung, atât pentru carieră, cât și pentru viața personală.

Pauza sabatică permite o privire de ansamblu asupra direcției profesionale și personale, ajutând la luarea unor decizii mai conștiente privind viitorul. Mulți angajați se întorc dintr-un an sabatic cu idei noi, cu o viziune mai clară asupra valorilor lor și cu o energie reînnoită pentru a-și continua activitatea.

Pentru angajator, beneficiul principal este faptul că un salariat care revine după o astfel de perioadă este, de obicei, mai motivat, mai creativ și mai productiv. În plus, acordarea posibilității unui concediu sabatic poate consolida imaginea unei companii moderne, care are grijă de bunăstarea angajaților săi.

Sursă foto – Shutterstock.com

