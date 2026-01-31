Incidentul ar fi avut loc joi, 29 ianuarie, la o cabană din Dragomirna pe care edilul o deține, dar care figurează pe numele concubinei.

Victimele s-au refugiat din locuință și, vineri după-amiază, au depus o plângere la Poliția Salcea, susținând că au fost lovite și amenințate cu un pistol.

În urma sesizării, autoritățile au emis un mandat de percheziție pentru a localiza arma, solicitând inclusiv sprijinul scafandrilor ISU Suceava pentru a verifica iazul din curtea imobilului.

În momentul de față, Radu Reziuc nu a fost găsit de polițiști, însă la percheziții asistă mama acestuia și avocatul său.

