Cum s-a ajuns la proces

Potrivit anchetatorilor, în urma unui control de audit, edilul, în calitate de ordonator principal de credite , nu a întreprins niciun demers legal pentru a recupera o sumă importantă de bani publici, ce fusese achitată ilegal de către alte persoane.

Recomandarea oficialilor Curții de Conturi viza recuperarea unui prejudiciu cifrat la 153.234 de lei, sumă la care se adaugă și beneficiile nerealizate (majorări și penalități de întârziere).

Banii ar fi trebuit recuperați în totalitate de la persoanele fizice sau juridice responsabile de încasarea acelor plăți considerate nelegale de către auditori.

Deși termenul-limită pentru îndeplinirea acestei recomandări stricte a fost data de 31 octombrie 2024, primarul comunei nu a întreprins demersurile necesare nici după expirarea acestui calendar.

Raportul Curții de Conturi

Problemele administrative de la Primăria Iecea Mare au fost scoase la iveală în urma unei acțiuni de audit desfășurate de Curtea de Conturi a României în perioada 25 octombrie 2023 – 17 aprilie 2024.

În cadrul acestei verificări detaliate, inspectorii financiari au identificat o serie de nereguli majore legate de efectuarea unor plăți nelegale către terțe persoane sau entități. În loc să demareze procedurile legale pentru recuperarea banilor publici cheltuiți ilegal, primarul ar fi ales să nu acționeze.

„În fapt, s-a reținut că, urmare a unei acțiuni de audit de conformitate desfășurate de Curtea de Conturi a României, primarul, în calitate de ordonator principal de credite, nu a dispus și nu a urmărit nicio măsură pentru punerea în aplicare a recomandării formulate în Raportul de audit”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Deși procurorii au menționat doar instituția și calitatea de primar fără a folosi nume proprii în comunicat, surse locale au confirmat imediat că este vorba despre edilul PSD din Iecea Mare, Liviu-Ștefan Tomulea.

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