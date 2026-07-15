Când se zboară și care sunt avantajele noilor rute

Noile curse aeriene sunt operate de compania românească Animawings și vor avea câte două frecvențe pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică, fiind ideale atât pentru un city-break de weekend, cât și pentru călătorii de afaceri pe termen lung.

Traseul către Rotterdam oferă o legătură strategică directă cu regiunea metropolitană Rotterdam-Haga. Aceasta este recunoscută drept una dintre cele mai puternice și dinamice zone economice din Olanda, facilitând accesul rapid către marile hub-uri comerciale europene.

De cealaltă parte, ruta către Copenhaga deschide o poartă de acces directă către Danemarca și întreaga Scandinavie, devenind o opțiune extrem de atractivă pentru turiștii dornici să exploreze peisajele și orașele din nordul continentului.

Condiții de zbor atractive: Bagaje și loc gratuit, incluse în prețul standard

Într-o perioadă în care majoritatea operatorilor aerieni taxează suplimentar aproape orice serviciu, politica tarifară propusă pentru aceste zboruri vine ca o surpriză plăcută pentru pasageri.

Biletul de călătorie achiziționat include, fără costuri suplimentare, posibilitatea de a alege gratuit locul în aeronavă. De asemenea, pasagerii au dreptul la un bagaj de cabină de maximum 8 kilograme, un obiect personal de până la 4 kilograme și pot efectua gratuit operațiunea de check-in, fie online, fie direct în aeroport.

Zborurile sunt realizate cu aeronave moderne din flota operatorului, configurate special cu un număr de 137 până la 138 de locuri. Pentru a răspunde tuturor nevoilor, compania oferă trei clase de servicii la bord, adaptate în funcție de bugetul și preferințele fiecărui călător.

Autoritățile locale susțin extinderea rețelei de zboruri

Demersul de extindere a rețelei de pe aeroportul timișorean a fost anunțat încă din primăvară și se bucură de un sprijin puternic din partea autorităților din Timiș, care consideră aeroportul un pilon esențial pentru dezvoltarea economică și turistică a întregii regiuni.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a subliniat importanța atragerii de noi parteneri și rute pe Aeroportul „Traian Vuia”, declarând că instituția pe care o conduce va continua să sprijine companiile aeriene care aleg să își diversifice oferta și să aducă vestul țării mai aproape de marile capitale europene.

Până acum, locuitorii din județele Timiș și Arad care își doreau să ajungă rapid în nordul Europei sau în țările nordice se confruntau cu o mare problemă logistică.

Aceștia erau nevoiți să parcurgă sute de kilometri pe șosele sau cu trenul pentru a se îmbarca de pe aeroportul din Budapesta (Ungaria). Noua alternativă promite să scurteze semnificativ timpul de deplasare și să ofere un confort sporit.

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