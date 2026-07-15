Ucraina – o piesă centrală pentru stabilitatea Europei

În cadrul declarației oficiale, semnatarii, printre care președintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski, președintele României Nicușor Dan, liderii Albaniei, Greciei, Republicii Moldova, Croației, Sloveniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului și Bulgariei, au subliniat că „nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă”.

Liderii au condamnat ferm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, începută în 2014 și intensificată în ultimele luni, solicitând „încetarea imediată a războiului”. De asemenea, au atras atenția asupra intensificării atacurilor asupra Kievului și altor zone din Ucraina, pe care le-au catalogat drept „crime de război”.

Consolidarea apărării și sprijin pentru parcursul european

O prioritate subliniată în document este întărirea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv prin sisteme capabile să contracareze rachetele balistice. „O apărare antiaeriană mai puternică salvează vieți și protejează infrastructura critică”, se arată în Declarația de la Kiev. Liderii au convenit să mobilizeze resurse financiare și mecanisme internaționale pentru atingerea acestui obiectiv.

În plus, summitul a reafirmat sprijinul statelor participante pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, subliniind că retragerea completă și necondiționată a forțelor ruse de pe teritoriul său este o condiție esențială pentru pace. „Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina”, subliniază documentul.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat: „Am avut discuții extrem de utile și importante în cadrul celui de-al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la Kiev de președintele Volodîmîr Zelenski. Toți șefii de state și de guverne prezenți au împărtășit convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată, iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează în mod direct stabilitatea tuturor.”

El a reiterat sprijinul României pentru integrarea europeană a Ucrainei și Republicii Moldova, subliniind că „România va rămâne un partener apropiat, credibil și constructiv al Ucrainei, sprijinind apărarea și reconstrucția acesteia, precum și reformele esențiale pentru integrarea sa europeană.”

Apel la responsabilitate internațională

Declarația de la Kiev cere intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, combaterea eludării acestora și întărirea cooperării în fața amenințărilor hibride, precum atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare. Totodată, semnatarii au condamnat utilizarea substanțelor chimice periculoase de către Rusia în conflictul din Ucraina, declarând că „asigurarea răspunderii depline pentru aceste acțiuni rămâne o prioritate”.

Un alt punct cheie al discuțiilor l-a reprezentat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană și globală. Liderii au promis să consolideze securitatea aeriană și maritimă, precum și protecția infrastructurii critice și reziliența energetică a regiunii.

Sprijin pentru reconstrucția Ucrainei

Pe lângă aspectele de securitate, summitul a abordat și problema reconstrucției post-război a Ucrainei. Participanții au subliniat importanța colaborării cu instituțiile financiare internaționale și cu sectorul privat pentru deminare, refacerea infrastructurii și sprijinirea veteranilor ucraineni în procesul de reconstrucție a comunităților afectate de conflict. „Recunoaștem contribuția importantă pe care veteranii ucraineni o vor avea la redresarea și dezvoltarea pe termen lung a Ucrainei”, se precizează în declarație.

Ucraina, un pas mai aproape de UE și NATO

Summitul a salutat deschiderea a două noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, încurajând continuarea reformelor și alinierea la standardele europene. Participanții au descris viitoarea aderare a celor două țări, împreună cu cea a statelor din Balcanii de Vest, drept „o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei”.

În plus, liderii au reafirmat sprijinul pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei, subliniind că dezvoltarea capacităților de apărare ale acesteia reprezintă un pas esențial pentru securitatea transatlantică. Susținerea aspirațiilor Ucrainei de a adera la NATO va continua, iar decizia finală va depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de Alianța Nord-Atlantică.

Summitul de la Kiev a fost o reafirmare puternică a solidarității și sprijinului internațional pentru Ucraina, o țară aflată în centrul unei crize care definește viitorul securității europene. „O Europă sigură, liberă, pașnică și prosperă nu este posibilă fără o Ucraină sigură, liberă, pașnică și prosperă. Rămânem pe deplin angajați în sprijinirea acestui obiectiv”, se arată în Declarația de la Kiev.

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