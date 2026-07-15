Ucraina – o piesă centrală pentru stabilitatea Europei

În cadrul declarației oficiale, semnatarii, printre care președintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski, președintele României Nicușor Dan, liderii Albaniei, Greciei, Republicii Moldova, Croației, Sloveniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului și Bulgariei, au subliniat că „nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă”.

Liderii au condamnat ferm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, începută în 2014 și intensificată în ultimele luni, solicitând „încetarea imediată a războiului”. De asemenea, au atras atenția asupra intensificării atacurilor asupra Kievului și altor zone din Ucraina, pe care le-au catalogat drept „crime de război”.

Consolidarea apărării și sprijin pentru parcursul european

O prioritate subliniată în document este întărirea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv prin sisteme capabile să contracareze rachetele balistice. „O apărare antiaeriană mai puternică salvează vieți și protejează infrastructura critică”, se arată în Declarația de la Kiev. Liderii au convenit să mobilizeze resurse financiare și mecanisme internaționale pentru atingerea acestui obiectiv.

În plus, summitul a reafirmat sprijinul statelor participante pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, subliniind că retragerea completă și necondiționată a forțelor ruse de pe teritoriul său este o condiție esențială pentru pace. „Niciun fel de decizii privind Ucraina nu pot fi luate fără Ucraina”, subliniază documentul.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat: „Am avut discuții extrem de utile și importante în cadrul celui de-al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la Kiev de președintele Volodîmîr Zelenski. Toți șefii de state și de guverne prezenți au împărtășit convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată, iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează în mod direct stabilitatea tuturor.”

El a reiterat sprijinul României pentru integrarea europeană a Ucrainei și Republicii Moldova, subliniind că „România va rămâne un partener apropiat, credibil și constructiv al Ucrainei, sprijinind apărarea și reconstrucția acesteia, precum și reformele esențiale pentru integrarea sa europeană.”

Apel la responsabilitate internațională

Declarația de la Kiev cere intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, combaterea eludării acestora și întărirea cooperării în fața amenințărilor hibride, precum atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare. Totodată, semnatarii au condamnat utilizarea substanțelor chimice periculoase de către Rusia în conflictul din Ucraina, declarând că „asigurarea răspunderii depline pentru aceste acțiuni rămâne o prioritate”.

Un alt punct cheie al discuțiilor l-a reprezentat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană și globală. Liderii au promis să consolideze securitatea aeriană și maritimă, precum și protecția infrastructurii critice și reziliența energetică a regiunii.

Sprijin pentru reconstrucția Ucrainei

Pe lângă aspectele de securitate, summitul a abordat și problema reconstrucției post-război a Ucrainei. Participanții au subliniat importanța colaborării cu instituțiile financiare internaționale și cu sectorul privat pentru deminare, refacerea infrastructurii și sprijinirea veteranilor ucraineni în procesul de reconstrucție a comunităților afectate de conflict. „Recunoaștem contribuția importantă pe care veteranii ucraineni o vor avea la redresarea și dezvoltarea pe termen lung a Ucrainei”, se precizează în declarație.

Ucraina, un pas mai aproape de UE și NATO

Summitul a salutat deschiderea a două noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, încurajând continuarea reformelor și alinierea la standardele europene. Participanții au descris viitoarea aderare a celor două țări, împreună cu cea a statelor din Balcanii de Vest, drept „o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei”.

În plus, liderii au reafirmat sprijinul pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei, subliniind că dezvoltarea capacităților de apărare ale acesteia reprezintă un pas esențial pentru securitatea transatlantică. Susținerea aspirațiilor Ucrainei de a adera la NATO va continua, iar decizia finală va depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de Alianța Nord-Atlantică.

Summitul de la Kiev a fost o reafirmare puternică a solidarității și sprijinului internațional pentru Ucraina, o țară aflată în centrul unei crize care definește viitorul securității europene. „O Europă sigură, liberă, pașnică și prosperă nu este posibilă fără o Ucraină sigură, liberă, pașnică și prosperă. Rămânem pe deplin angajați în sprijinirea acestui obiectiv”, se arată în Declarația de la Kiev.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat despre gestul făcut de FOSTA SOȚIE a lui Dorin Mateiu, după luni întregi de când numele său e în prim-plan! Ce a ales să facă femeia de care milionarul a divorțat în urmă cu 10 ani
Viva.ro
S-a aflat despre gestul făcut de FOSTA SOȚIE a lui Dorin Mateiu, după luni întregi de când numele său e în prim-plan! Ce a ales să facă femeia de care milionarul a divorțat în urmă cu 10 ani
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Unica.ro
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.RO
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
FCSB și-a prezentat noile echipamente » Multe surprize: tricouri portocalii și fontul „Dracula”
GSP.RO
FCSB și-a prezentat noile echipamente » Multe surprize: tricouri portocalii și fontul „Dracula”
Parteneri
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Avantaje.ro
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

PNL va vota doar un guvern condus de Siegfried Mureșan, spune Alexandru Muraru. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să înceteze cu premierii tehnocrați, pare că PSD are acces la el
Politică 15:38
PNL va vota doar un guvern condus de Siegfried Mureșan, spune Alexandru Muraru. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să înceteze cu premierii tehnocrați, pare că PSD are acces la el
Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev pentru summitul Ucraina - Europa de Sud-Est. Cine l-a așteptat în gară
Știri România 14:48
Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev pentru summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Cine l-a așteptat în gară
Parteneri
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul.ro
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni
Fanatik.ro
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden: De ce Selly a pus pe pauză „Beach,Please”?/ Adelina Pestrițu suspectată de Ilinca Vandici și Teo Trandafir că le-a blocat pe Instagram
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden: De ce Selly a pus pe pauză „Beach,Please”?/ Adelina Pestrițu suspectată de Ilinca Vandici și Teo Trandafir că le-a blocat pe Instagram
Loredana a ajuns cu elicopterul la un eveniment: „Era cât pe ce să aterizăm la mănăstire”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:00
Loredana a ajuns cu elicopterul la un eveniment: „Era cât pe ce să aterizăm la mănăstire”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
ObservatorNews.ro
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Donald Trump plătește scump! Scriitoarea E. Jean Carroll a încasat 5,63 milioane de dolari
Mediafax.ro
Donald Trump plătește scump! Scriitoarea E. Jean Carroll a încasat 5,63 milioane de dolari
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Cele mai îndrăznețe rochii albastre purtate de Mirabela Grădinaru. Mesajul din spatele culorii alese de Prima Doamnă
Redactia.ro
Cele mai îndrăznețe rochii albastre purtate de Mirabela Grădinaru. Mesajul din spatele culorii alese de Prima Doamnă
Vremea se schimbă drastic! Meteorologii ANM anunță caniculă urmată de furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării
KanalD.ro
Vremea se schimbă drastic! Meteorologii ANM anunță caniculă urmată de furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării

Politic

Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Politică 20:59
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Nicușor Dan a explicat când va putea fi România mai bine protejată de drone: „Am făcut niște progrese”
Politică 20:29
Nicușor Dan a explicat când va putea fi România mai bine protejată de drone: „Am făcut niște progrese”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce au pățit doi suporteri spanioli înainte de meciul naționalei lor de la Cupa Mondială. Au fost găsiți în lacrimi la intrarea în stadion
Fanatik.ro
Ce au pățit doi suporteri spanioli înainte de meciul naționalei lor de la Cupa Mondială. Au fost găsiți în lacrimi la intrarea în stadion
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului