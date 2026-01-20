Orașul Chřibská, 1.300 de locuitori, se află în districtul Děčín din regiunea Ústí nad Labem, nordul Cehiei.

Atacul, „posibil din răzbunare” a fost comis de un tânăr, fiul unei foste angajate a primăriei, și de un bărbat cunoscut ca fiind dependent de droguri, conform declarațiilor martorilor oculari. Ambii atacatori au fost găsiți morți la fața locului, unul dintre ei alegând să-și ia viața.

Ministrul de interne Lubomir Metnar s-a deplasat la fața locului pentru a evalua situația. Poliția cehă a confirmat că unul dintre atacatori avea asupra sa trei arme de foc deținute ilegal.

În prezent, autoritățile exclud motivația teroristă sau extremistă, suspectând că incidentul ar fi rezultat din probleme personale.

Printre răniți se numără 3 polițiști și 3 civili, inclusiv primarul localității, Jan Macháč, iar autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale incidentului.

