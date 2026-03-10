Actualul primar interimar, Florică Balica, a spus pentru G4Media faptul că ideea de a pune tablourile cu fostul primar pe sediul primăriei a fost a angajaților.

„Le-au pus atunci când a decedat. Au venit cu ideea să le pună. Eu le-am spus că sunt de acord. L-au pus și asta a fost. Au rămas puse, că trebuiau date jos”, a declarat acesta.

„Nu o să rămână acolo pentru totdeauna. S-a dus, asta e viața. Ce să facem!”, a spus Florică Balica.

Memoria edilului mort este ținută vie chiar și pe site-ul oficial al instituției, astfel că în funcție este tot Rogoveanu, imaginea sa fiind chiar pe pagina de deschidere.

Rogoveanu a fost ales primar în 2012, la Gogoșu, în Mehedinți din partea Partidului Social Democrat. În cadrul alegerilor din 2024, a avut-o contracandidată chiar pe soția lui, cu care era în proces de divorț și care candida din partea PNL.

Conform declarațiilor pentru presa locală făcute de Rogoveanu, soția și-a depus candidatura pentru funcţia de primar din răzbunare.

Jean Rogoveanu a murit în 2025, în urma unui infarct suferit în trafic. Edilul era pasager în mașină, iar la volan se afla partenera sa. Aceasta a sunat la 112, iar echipajele medicale au intervenit prompt: o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Tragedia s-a produs pe DN 56A, pe Calea Hinovei. În ciuda eforturilor de resuscitare, viața lui Rogoveanu nu a putut fi salvată. Acesta conducea Primăria Gogoșu din 2012.





