În ședința Consiliului Local Brăila, din data de 29 ianuarie, a fost aprobată o hotărâre prin care Primăria Brăila va achita suma de 100.000 lei, reprezentând cotizația anuală a municipiului, în calitate de membru al Asociației „Grupul Local pentru promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila” începând cu anul 2026, potrivit Pro Brăila.

Patru consilieri municipali au considerat prea mare această cotizație, în condițiile în care Piața de Pește, unul dintre proiectele implementate prin această Asociație, este mai mult închisă. Primarul Marian Dragomir a subliniat faptul că în 2025 cotizația a fost mai mică decât anul acesta.

„Anul trecut nu au fost implementate proiecte ca urmare a faptului că abia acum se lansează procedura pentru viitoarele proiecte care vor putea fi implementate din toamna anului acesta sau de anul viitor. Depinde de momentul în care se lansează ghidurile și axele de finanțare”, a precizat edilul.

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, ale consilierilor de la AUR, și o „abținere” – consilierul de la SOS România.