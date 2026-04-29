Începând de ieri, două treceri de pietoni din zona pasajului Fartec sunt echipate cu sisteme radar care detectează viteza mașinilor din Brașov și activează semaforul roșu, dacă șoferii depășesc limita legală.

Instalațiile moderne sunt amplasate lângă intersecția cu strada Codrii Cosminului și în zona Transgaz, imediat după pasajul Fartec.

Sistemul funcționează simplu: dacă un vehicul depășește viteza permisă, semaforul rutier din Brașov se schimbă automat pe roșu pentru 10 secunde, obligând șoferul să oprească.

După această perioadă, traficul revine la normal. Scopul sistemelor nu este sancționarea generală a șoferilor, ci descurajarea comportamentului periculos în trafic.

Această măsură vine după succesul înregistrat pe strada Lungă, unde au fost instalate patru astfel de sisteme.

Potrivit autorităților, soluția a redus viteza vehiculelor și a îmbunătățit siguranța pietonilor în zonele aglomerate. Spre deosebire de limitatoarele clasice, care afectează toți participanții la trafic, aceste semafoare inteligente vizează doar șoferii care încalcă regulile de circulație.

Traversarea pentru pietoni rămâne neschimbată, realizându-se prin apăsarea butonului dedicat.

Sistemul de monitorizare cu radar intervine exclusiv în cazul depășirii vitezei de către autovehicule. În plus, municipalitatea a instalat indicatoare rutiere pentru a informa șoferii despre prezența acestor tehnologii avansate.

Extinderea programului de semaforizare inteligentă este un pas important pentru modernizarea infrastructurii și sporirea siguranței rutiere în Brașov, au declarat reprezentanții primăriei.

