Programul este dezvoltat de organizația Visit Harghita cu scopul de a integra producătorii locali în circuitul turistic și de a facilita o legătură directă între cei care produc hrana și consumatori.

Experiențe autentice și degustări direct de la producător

Locațiile participante au fost selectate dintr-un total de 46 de solicitanți, în baza unor criterii stricte de siguranță, igienă și calitate a experienței rurale.

Pe parcursul celor două zile de septembrie, turiștii pot participa la tururi ghidate ale fermelor, demonstrații practice și degustări de produse artizanale, precum brânzeturi, preparate din carne, legume, fructe și miere.

Inițiativa oferă totodată o componentă educațională importantă pentru familiile cu copii, oferindu-le posibilitatea de a înțelege drumul alimentelor de la fermă până pe masă. Directorul executiv al Visit Harghita, Szabó Károly, a subliniat că proiectul își propune să le permită vizitatorilor să intre în viața reală a fermierilor locali și să descopere munca din spatele fiecărui produs.

Pregătiri pentru titlul de Regiune Gastronomică a Europei

Prima ediție a evenimentului s-a desfășurat între 29 mai și 1 iunie 2026. Deși edițiile festive Open Farm Weekend au loc de două ori pe an, rețeaua celor 33 de unități partenere rămâne deschisă pentru vizite pe tot parcursul anului, pe bază de programare prealabilă.

Acest program reprezintă un pas esențial în strategia județului Harghita pentru anul 2027, când va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei. Proiectul urmărește valorificarea întregului ecosistem gastronomic regional prin crearea unei hărți dedicate, dezvoltarea de trasee tematice și promovarea punctelor gastronomice locale.

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