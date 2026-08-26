A trecut mai bine de un an de când Delia Salchievici și Lino Golden au divorțat, iar cei doi au păstrat atunci discreția în privința motivelor care au dus la separare. Acum, fosta soție a artistului a decis să vorbească pentru prima dată pe larg despre ce spune că ar fi trăit în timpul căsniciei.

Delia Salchievici susține că relația lor ar fi fost marcată de mai multe momente tensionate și îl acuză pe Lino Golden de agresivitate verbală. Fosta concurentă de la Desafio: Aventura a vorbit și despre perioada în care a rămas însărcinată, dar a pierdut sarcina din motive medicale.

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Delia Salchievici susține că a fost învinovățită după pierderea sarcinii

Potrivit declarațiilor sale, problemele din relație s-ar fi accentuat în perioada în care a trecut prin pierderea sarcinii. Delia Salchievici a povestit că a avut nevoie de mai multe vizite la medic, iar fostul ei soț ar fi învinovățit-o pentru situație, deși, spune ea, medicii i-ar fi explicat că nu putea controla ceea ce se întâmpla.

„Am mai vorbit în spațiul public legat de sarcina pe care am avut-o în relația cu el, pe care din păcate am pierdut-o din motive medicale. În acel moment, el a aruncat toată vina asupra mea, în condițiile în care medicii au spus foarte clar că nu există neapărat un motiv, ci pur și simplu primele sarcini, de cele mai multe ori, nu pot fi duse la bun sfârșit, e ceva ce nu poți controla. El a spus că este în totalitate vina mea, m-a pus într-un colț, am plâns foarte mult și am sunat-o pe mama mea să îi spun că nu mai suport, am nevoie de ajutor, el mă jignește și îmi aruncă toată vina în brațe. Mama l-a sunat, s-a ajuns la o separare, pe care eu mi-am dorit-o în acel moment”, a declarat Delia Salchievici pentru Știrile Antena Stars.

„Dacă nu puteam duce sarcina la bun sfârșit, spunea că se va despărți de mine”

Fosta concurentă de la Desafio: Aventura a mai susținut că a decis să pună capăt relației într-o perioadă în care încă aștepta un răspuns clar din partea medicilor în legătură cu evoluția sarcinii. Potrivit acesteia, Lino Golden ar fi spus că se va despărți de ea dacă sarcina nu putea fi dusă la bun sfârșit, iar în cazul în care aceasta ar fi continuat, i-ar fi cerut un test de paternitate.

„Încă nu primisem un răspuns sigur în legătură cu sarcina, dacă chiar trebuie să o elimin. El mi-a spus că dacă nu pot duce la sfârșit sarcina, el se va despărți de mine, dar dacă pot să o duc la bun sfârșit, îmi va cere un test de paternitate, în condiția în care eu stăteam doar acasă și când am plecat avea locația mea. (…) Nu a mai fost nevoie de asta, pentru că am pierdut copilul”, a declarat Delia Salchievici.

Delia Salchievici spune că artistul i-ar fi vandalizat casa

Fosta soție a lui Lino Golden a relatat și un episod care ar fi avut loc în momentul în care cei doi au decis să se despartă.

Delia Salchievici spune că, înainte de a pleca la spital, i-ar fi strâns lucrurile artistului, urmând ca acesta să plece din locuința în care trăiseră împreună. Când și-ar fi văzut bagajele pregătite, Lino Golden ar fi avut, potrivit acuzațiilor lansate de fosta lui soție, o reacție agresivă și ar fi devastat locuința.

„Pentru că m-am despărțit de el, a vandalizat casa în care am locuit împreună, casa mea. Înainte să plec la spital îi strânsesem din lucruri și a făcut o criză de nervi, după ce și-a văzut lucrurile strânse”, a declarat Delia Salchievici.

Fosta soție a lui Lino Golden vorbește și despre un Revelion tensionat

Delia Salchievici susține că ar mai fi existat și alte momente de agresivitate verbală. Unul dintre acestea ar fi avut loc în urmă cu doi ani, în dimineața de Revelion, când cei doi ar fi trebuit să meargă împreună la un concert al artistului.

Cei doi aveau doi câini și hotărâseră să îi ducă la părinții Deliei Salchievici, pentru a nu-i lăsa singuri în noaptea de Revelion, din cauza artificiilor. Înainte de plecare, spune ea, ar fi avut loc o ceartă puternică.

„A mai fost un moment de agresivitate verbală. Acum doi ani, ultimul Revelion petrecut împreună, pe care nu l-am petrecut împreună. Noi trebuia să mergem împreună la un concert de-al lui. Aveam doi câini, nu puteam să îi lăsăm singuri în noaptea de Revelion, cu toate artificiile, așa că am decis să îi ducem la părinții mei. În dimineața de Revelion am avut o ceartă foarte urâtă, în care m-a făcut să plâng foarte tare și am ajuns împreună cu câinii la părinții mei acasă, toată plânsă”, a declarat Delia Salchievici pentru Știrile Antena Stars.

„Părinții mei ne susțineau financiar pe amândoi”

În declarațiile sale, Delia Salchievici a vorbit și despre sprijinul financiar pe care spune că l-ar fi primit, de-a lungul relației, de la părinții săi. Potrivit acesteia, mama și tatăl ei i-ar fi ajutat financiar atât pe ea, cât și pe Lino Golden, în speranța că cei doi își vor putea construi un viitor împreună.

„Părinții mei ne susțineau financiar pe amândoi. Au investit bani atât în viitorul lui, cât și în viitorul meu și viitorul nostru. Având în vedere că totuși reprezentau o familie pentru el, un ajutor, gravitatea situației este de înțeles în acest moment. Eu am probe video, audio și foto în legătură cu tot ce am spus”, a declarat Delia Salchievici.

Declarațiile Deliei Salchievici vin la mai bine de un an de la divorțul de Lino Golden și reprezintă acuzațiile făcute de influenceriță cu privire la perioada petrecută în căsnicie.

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