Waymo este controlată de către Google.

Compania a anunțat că, inițial, vehiculele sale vor circula manual prin München pentru a cartografia drumurile locale și vor fi testate cu specialiști instruiți în conducerea autonomă la volan.

Societatea a precizat că perioada de testare va ajuta sistemul său de conducere autonomă să se adapteze la condițiile de trafic din München înainte de începerea operațiunilor comerciale.

Urmează aprobările

Waymo a afirmat că se află deja în dialog cu autoritățile locale, regionale și federale în vederea obținerii aprobărilor de reglementare necesare pentru a-și oferi serviciul în Germania.

Waymo a declarat că intenționează să investească în operațiunile locale ale flotei și să creeze locuri de muncă pentru personal cu înaltă calificare, pe măsură ce se pregătește pentru lansarea din München.

Waymo a strâns de la investitori 16 miliarde de dolari la începutul acestui an, la o evaluare de 126 de miliarde de dolari, pe măsură ce își extinde activitatea în domeniul robotaxi-urilor.

Uber a lansat un serviciu similar în Zagreb

Zilele trecute Uber, Verne și Pony.ai au lansat servicii de transport autonom în Zagreb, făcând din capitala Croației primul oraș european în care utilizatorii pot rezerva un vehicul autonom prin aplicația Uber.

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