Decizia vine la scurt timp după oprirea din orașul Évora, unde Irina i-a dus pe cei dragi să viziteze celebra Capelă a Oaselor. Experiența și ritmul alert de vizitare l-au determinat pe Răzvan Fodor să reacționeze cu umorul său caracteristic, declarând mai în glumă, mai în serios că „vacanța merge din rău în mai rău”.

Irina Fodor: „Nu s-a plâns nimeni”

Pentru a reechilibra atmosfera din grup și a evita alte nemulțumiri, Irina Fodor a pregătit o oprire la Badoca Safari Park. Alături de fiica lor, Diana, și de mama lui Răzvan, cei patru au explorat parcul natural la bordul unei mașini de teren specifice zonelor de safari, având ocazia să observe îndeaproape girafe, flamingo și alte specii de animale.

Noua destinație s-a dovedit a fi pe placul întregii familii, chiar dacă actorul nu a ezitat să facă din nou mici comentarii amuzante când a văzut stilul de viață al bivolilor de apă din parcul natural.

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Irina Fodor a povestit cu umor pe rețelele de socializare cum a decurs întreaga experiență din parcul natural și ce reacție a avut soțul ei.

„Azi am fost să vedem animăluțe. Nu s-a plâns nimeni. Bine, Fodor a comentat ceva, la un moment dat, de bivolii de apă: că ce viață frumoasă duc, cum stau ei toată ziua la bălăceală și ies pe mal doar dacă le aduce cineva păpică și că nu îi plimbă nimeni împotriva voinței lor. În rest, liniște și armonie. Toate fiind la locul lor, mergem spre Porto Covo”

Imaginile din parc îi surprind pe cei patru bucurându-se de ieșire, Diana fiind încântată de girafe, în timp ce bunica ei s-a bucurat de plimbarea alături de grup. După-amiază, familia Fodor s-a îndreptat spre noua oprire din itinerariul lor de vacanță, stațiunea de coastă Porto Covo.

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