Tratamentul cu lutețiu-177 PSMA poate fi o opțiune terapeutică, însă nu este recomandat automat tuturor pacienților cu cancer de prostată. Pentru a vedea dacă un pacient îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru acest tip de terapie, este important ca medicii să afle dacă leziunile tumorale exprimă suficient antigen membranar specific prostatic (PSMA), de altfel „ținta” pe care această terapie o folosește pentru a acționa asupra celulelor canceroase.

PSMA este o proteină transmembranară prezentă în țesutul prostatic și care se regăsește în cantitate crescută pe suprafața multor celule din cancerul de prostată, în special în cancerul de prostată metastatic sau în formele mai agresive de boală. Această caracteristică a schimbat modalitatea în care anumite forme de cancer de prostată pot fi evaluate și tratate. Astfel, celulele tumorale care exprimă PSMA pot fi identificate prin investigații imagistice specifice, avansate. În plus, în cazuri selectate, pot deveni chiar „țintă” pentru tratamentele moderne cu radioligand.

Investigația care poate identifica supraexprimarea antigenului specific membranei prostatice pe celulele tumorale este PET-CT PSMA. Aceasta implică administrarea intravenoasă a unui trasor PSMA, adică a unei substanțe radioactive speciale, care se leagă de celulele care exprimă PSMA. În acest mod, pot fi evidențiate leziuni PSMA-pozitive, cu o localizare anatomică precisă. PET-CT PSMA poate fi indicat pentru stadializarea cancerului de prostată, pentru evaluarea unei posibile recidive sau pentru selectarea pacienților care ar putea beneficia de tratament cu radioligand PSMA.

Tratamentul cu lutețiu-177 PSMA este utilizat în special la pacienți cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, în anumite etape ale bolii și după tratamente anterioare, în funcție de indicația medicală.

Pentru a stabili cu exactitate dacă terapia radioligantă PSMA poate fi o opțiune potrivită de tratament, este necesară testarea PET-CT PSMA. Și aceasta deoarece molecula care recunoaște antigenul membranar specific prostatic este legată de izotopul radioactiv lutețiu-177, iar după administrare, radioligandul se fixează pe celulele tumorale care exprimă PSMA, livrând local radiația, cu scopul de a distruge aceste celule. Dacă PET-CT PSMA nu arată o captare suficientă la nivelul leziunilor tumorale, atunci, pacientul poate să nu fie eligibil pentru acest tip de terapie.

Însă, dacă un pacient este un candidat sau nu pentru terapia PSMA cu lutețiu-177 nu depinde doar de rezultatul PET-CT PSMA. Decizia este luată în context clinic, ținând cont și de starea generală a pacientului, tratamentele efectuate anterior, analizele de sânge, funcția renală și hepatică, rezerva medulară, extensia bolii și eventualele comorbidități. Decizia finală în ceea ce privește administrarea tratamentului aparține comisiei oncologice multidisciplinare.

La pacienții selectați, terapia PSMA cu lutețiu-177 este asociată cu o creștere a duratei de supraviețuire și cu o întârziere a progresiei radiologice la pacienții selectați, care au fost tratați anterior cu terapii sistemice importante.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții diagnosticați cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare au acces la diagnostic avansat prin PET-CT PSMA, iar atunci când există indicație, și la tratamente moderne, precum terapia PSMA cu lutețiu-177, alături de chimioterapie și radioterapie. Tratamentul PSMA cu lutețiu-177 este administrat în Secția de Terapie Izotopică, creată special pentru protecție împotriva radiațiilor.

Foto: SANADOR