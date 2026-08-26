Ardeiul de 2,7 milioane Scoville nu este destinat consumului

Este vorba despre un ardei iute care a ajuns la 2,7 milioane de unități Scoville, depășind recordul anterior prezentat tot de cercetătorul buzoian Costel Vînătoru.

„Am sărit calul, avem curaj. Am ajuns la vreo două milioane șapte sute de unități Scoville. Nu a mai fost egalat. În 2014 la Brisbane am avut 2,4 milioane, acum ne-am depășit detașat propriul record.”, a spus Costel Vînătoru.

Acest ardei îi obligă pe specialiștii din Buzău să poarte măști, halate, ochelari și câte două perechi de mănuși chirurgicale pentru a se proteja.

Noua linie de ardei este stabilizată genetic și se află în ultimii ani ai procesului de documentare pentru omologare. Din cauza concentrației foarte mari de capsaicină, produsul nu este destinat consumului proaspăt.

Cercetătorii spun că ar putea fi folosit în industria farmaceutică și în cea de procesare, inclusiv pentru produse pe bază de capsaicină.

Performanța a fost posibilă datorită colecției de ardei iuți păstrate la Buzău, care cuprinde peste 1.000 de soiuri și linii.

Șase lucrări științifice prezentate la Kyoto

Delegația BRGV Buzău participă la congresul internațional cu șase lucrări științifice. Patru sunt dedicate ardeilor, iar două vizează Momordica charantia, cunoscută drept castravetele amar.

Printre soiurile prezentate se află și HALEP, numit după Simona Halep. Acesta depășește un milion de unități Scoville și se remarcă printr-un conținut ridicat de vitamina C.

Un alt soi, GRIGORAȘ, a fost obținut din ardeiul românesc Cornul Caprei și este destinat în special procesării și producției de sosuri.

Buzăul lucrează și la tomate de dimensiuni impresionante

Cercetarea de la Buzău nu se limitează la ardei. În câmpurile experimentale sunt în curs de omologare și două soiuri de tomate cu fructe foarte mari, pornite de la tipul Inimă de Bou.

Printre acestea se află TROIA, cu fructe care pot depăși 500 de grame, și FOCUL VIU, o variantă rozalie, de asemenea de dimensiuni mari.

Laboratoarele BRGV sunt dotate cu echipamente care permit analiza genetică și chimică a plantelor, inclusiv secvențierea genomului.

Performanța ardeiului de 2,7 milioane Scoville este prezentată la Kyoto în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate horticulturii.

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