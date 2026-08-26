UPDATE ora 12.20: Ministerul de Externe de la București a confirmat convocarea. „Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”, a transmis ministerul condus de Oana Țoiu.

Știrea inițială | Ora 12.03: Conform TASS, reprezentanţii Ministerului rus de Externe au transmis: „Mâine, reprezentanta temporară a României va fi convocată la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei”.

Dar surse diplomatice au explicat pentru Libertatea că măsura este un răspuns în oglindă al țării conduse de Vladimir Putin, după ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat luna trecută la MAE și i s-a transmis că un diplomat rus a fost declarat persona non grata pe teritoriul României.

Reamintim că, pe 27 iulie, ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul Ministerului de Externe din București, după ce trei drone intraseră neautorizat în spațiul aerian românesc în ultimele 3 zile și au fost doborâte. Prima dronă, doborâtă pe 24 iulie, a fost identificată în mod clar ca fiind de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. De celelalte două drone nu s-a mai anunțat nimic oficial.

Lipaev fusese chemat cu o zi înainte de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. Important este că ambasadorul rus nu a fost primit de ministru, ci doar de un director din Ministerul de Externe care se ocupă de relațiile cu țările din est, după cum a dezvăluit Libertatea înaintea discuțiilor. Prin această decizie, Ministerul român de Externe a vrut să transmită un mesaj clar de dezaprobare față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE