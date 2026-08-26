Unde se desfăşoară show-ul aviatic şi cum ajungi la Bias 2026

Evenimentul are loc pe platforma Aeroportului Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și în spațiile ROMAERO. Accesul pietonal pentru public se face prin intrările marcate din Bulevardul Ficusului și Bulevardul Aerogării.

Organizatorii le recomandă insistent vizitatorilor să evite deplasarea cu autoturismele personale, din cauza locurilor limitate de parcare și a restricțiilor rutiere aplicate pe arterele din nordul Capitalei.

Cea mai rapidă opțiune de transport este rețeaua publică STB, prin liniile de autobuz și tramvai care fac legătura cu stația Piața Presei Libere sau stația de metrou Aurel Vlaicu, de unde se poate merge la pas.

Ce poţi să vezi la Bias 2026

Spectatorii vor fi martorii unor acrobații aeriene extrem de complexe, evoluții la joasă înălțime, simulări de luptă aeriană și exerciții tactice speciale executate de militari și parașutiști.

Pe cer vor avea loc zboruri individuale spectaculoase, dar și evoluții în formații strânse ce execută manevre de mare precizie la viteze impresionante.

Pe lângă spectacolul din aer, publicul poate explora o vastă expoziție statică (General Aviation Exhibition) organizată la sol pe platforma ROMAERO. Aici sunt expuse zeci de aeronave civile și militare, echipamente radar de ultimă generație, tehnică de luptă, dar și replici istorice de colecție, vizitatorii având ocazia să discute direct cu piloții și tehnicienii de bord.

Cine participă la Bias 2026

Ediția din acest an aduce la București elite ale aviației militare internaționale. Printre invitații de seamă se numără echipe de demonstrație din Spania (cu aeronave EF-18 Hornet), Franța (cu reprezentativa Rafale Solo Display), Germania (cu Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado), alături de delegații militare din Italia, Turcia, Grecia și Slovenia.

Forțele Aeriene Române vor fi prezente cu o flotă impresionantă formată din avioane de vânătoare F-16 Fighting Falcon, aeronave de transport C-27J Spartan și C-130 Hercules, dar și elicoptere IAR-330 Puma.

Sectorul civil va fi reprezentat de maeștrii de la Aeroclubul României, Hawks of Romania, White Wings, legendarul pilot Jurgis Kairys, formația Iacării Acrobați, precum și de echipaje ale companiilor aeriene TAROM și Wizz Air.

Programul Bias 2026

Activitățile debutează vineri, 28 august, de la ora 15:00, când porțile se deschid pentru antrenamentele oficiale deschise publicului și pentru vizitarea expoziției statice de la sol.

Sâmbătă, 29 august, ziua principală de spectacol începe la ora 10:00 cu o serie continuă de demonstrații aeriene ce durează pe parcursul întregii zile.

Spre seară, începând cu ora 19:00, spectatorii vor asista la evoluțiile speciale de apus ale piloților, urmate de un concert live la sol și de un foc spectaculos de artificii care va încheia oficial ediția de anul acesta.

Cât costă accesul la Bias 2026

Intrarea la toate demonstrațiile aeriene și la expoziția statică de la sol este complet gratuită pentru toți vizitatorii, pe parcursul ambelor zile ale evenimentului.

Reguli de acces la Bias 2026

Pentru menținerea siguranței, la punctele de acces se efectuează controale corporale și ale bagajelor. Este strict interzis accesul cu obiecte contondente, arme de orice fel, băuturi alcoolice, recipiente din sticlă, substanțe inflamabile sau materiale pirotehnice.

De asemenea, nu este permis accesul cu trotinete, biciclete, role sau animale de companie în perimetrul desfășurării show-ului. Spectatorii sunt sfătuiți să poarte îmbrăcăminte lejeră, protecție solară (șepci, ochelari de soare) și să folosească dopuri de protecție fonică pentru copii.

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