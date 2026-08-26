Topul mondial al distracției: de la baruri pe zgârie-nori la petreceri underground

Aproximativ 73% dintre locuitorii din Bangkok au catalogat viața de noapte din capitala Thailandei drept excelentă, experții subliniind varietatea uriașă de opțiuni, de la localuri cochete amplasate pe acoperișul zgârie-norilor până la baruri autentice de cartier.

Locul al doilea în clasamentul mondial a fost adjudecat de Berlin, care rămâne cel mai bine plasat oraș din Europa. Capitala Germaniei continuă să fie un etalon global pentru cultura clubbing-ului, obținând un vot de încredere de la 78% dintre localnici.

Podiumul este completat de New York, o metropolă lăudată pentru scena sa nocturnă aflată într-o continuă evoluție, capabilă să ofere de la degustări de vinuri până la petreceri de tip rave în depozite dezafectate. Topul primelor cinci destinații este completat de Melbourne (Australia) și São Paulo (Brazilia).

Cum s-au clasat orașele europene în clasamentul mondial

În afara Berlinului, doar alte două orașe europene au reușit să intre în primele zece poziții ale topului. Orașul britanic de coastă Brighton a ocupat locul al optulea, înregistrând un scor uriaș din partea comunității – 84% dintre respondenți au declarat că este un loc primitor, incluziv și extrem de ușor pentru a lega prietenii.

Amsterdam a închis clasamentul pe locul 10, fiind evidențiat pentru atmosfera sa vibrantă din centru și din cartierele secundare. De asemenea, găzduirea evenimentului WorldPride a contribuit la consolidarea reputației capitalei olandeze ca una dintre cele mai deschise destinații europene. Ierarhia primelor zece poziții include și orașele Medellín (locul 6), Johannesburg (locul 7) și Beijing (locul 9).

Schimbarea obiceiurilor de ieșit în oraș

Reprezentanții publicației arată că preferințele celor care ies în oraș s-au schimabat considerabil. Petrecerile pe acoperișuri, evenimentele stradale, barurile speciale pentru ascultat muzică și localurile de tip speakeasy au început să înlocuiască marile cluburi tradiționale.

În plus, au câștigat teren petrecerile dedicate persoanelor de peste 30 de ani, iar trendul actual se concentrează pe explorarea mai multor baruri din același cartier în cursul aceleiași nopți.

Top 10 orașe din lume cu cea mai animată viață de noapte

Bangkok, Thailanda Berlin, Germania New York, SUA Melbourne, Australia São Paulo, Brazilia Medellín, Columbia Johannesburg, Africa de Sud Brighton, Marea Britanie Beijing, China Amsterdam, Olanda

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