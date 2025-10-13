Primăria Craiova a început să ia măsuri împotriva locuitorilor care nu-și plătesc gunoiul

Primăria Craiova ia măsuri împotriva celor care nu plătesc taxa de salubrizare. Autoritățile locale vor folosi datele de la Evidența Populației pentru a afla numărul real al locuitorilor fiecărei adrese. Asociațiile de proprietari nu vor mai elibera adeverințe pentru declarațiile rectificative la Direcția de Impozite și Taxe (DIT).

Conform presei locale, aproape un sfert din populația reală a orașului nu plătește pentru serviciile de salubritate. Administrația locală a început verificări după ce Curtea de Conturi a observat discrepanțe semnificative în numărul de persoane impuse la taxa de salubrizare.

„Există o recomandare a Curții de Conturi, să facem verificarea numărului de persoane care sunt impuse la taxa de salubrizare, la DIT. Am făcut echipe mixte din reprezentanți ai poliției locale, ai Serviciului Coordonare asociații de proprietari și inspectori DIT”, a declarat viceprimarul Craiovei.

Pe de altă parte, încă de la începutul anului locuitorii din oraș se plâng de tariful pentru salubrizare. Localnicii spun că taxa de gunoi din Craiova este mai mare ca impozitul pe locuințe, iar seniorii spuneau că odată cu achitarea acesteia se duce și pensia.

Ce obligații au cetățenii din Craiova

Începând cu 2021, craiovenii au obligația de a declara la Taxe și Impozite numărul de persoane din fiecare locuință. Această declarație trebuie depusă pentru fiecare proprietate, indiferent dacă este locuită de proprietar sau de alte persoane.

Proprietarul devine subiect de drept fiscal și are responsabilitatea de a achita taxa de salubrizare pentru toate persoanele care beneficiază de serviciul de salubritate în imobilul respectiv.

S-a constatat că unii cetățeni nu au declarat corect numărul de persoane de la început sau au omis să actualizeze informațiile când numărul locatarilor a crescut. În schimb, mulți au fost prompt în a declara scăderea numărului de persoane pentru a reduce taxa.

Noile măsuri pe care Primăria le ia pentru a depista locuitorii care nu-și plătesc gunoiul

Primăria Craiova schimbă procedura și nu va mai accepta adeverințe de la asociațiile de proprietari. Cetățenii care doresc să se scadă de la taxa de salubrizare trebuie să prezinte la DIT „acte valide și autentice”.

Exemple de documente acceptate includ:

Contract de muncă valabil în altă localitate

Contract de închiriere

Viză de flotant

În prezent, taxa de salubrizare în Craiova este de 22 lei pe lună per persoană, ceea ce înseamnă 264 lei anual. Aceste măsuri vizează asigurarea unei distribuții echitabile a costurilor pentru serviciile de salubritate în Craiova.

Prin verificarea atentă a numărului real de locuitori și impunerea corectă a taxei, autoritățile speră să îmbunătățească eficiența sistemului de gestionare a deșeurilor și să reducă potențial costurile pentru cetățenii care plătesc corect.