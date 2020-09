Un recipient cu dezinfectant si o cutie cu masti de protectie pot fi vazute intr- o sala de clasa a Colegiului National Sf. Sava, locul in care urmeaza sa se desfasoare o conferinta de presa legata de conditiile care se vor relua cursurile in scoli, conditii impuse de epidemia imbolnavirilor cu noul coronavirus, COVID-19, marti 1 septembrie 2020, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO