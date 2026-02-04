„Astupăm gropile raportate de voi pe #Waze, la inițiativa primarului Paul Moldovan.

În timp ce alții pierd timp pe teren ca să le identifice și să le numere, noi ne folosim de raportările șoferilor și trecem rapid la treabă.

Colaborăm cu cei de la aplicație și primim informații ori de câte ori le solicităm. Continuați să le anunați! Le dăm apoi către colegii de la ADPDU Sector 6”, a transmis Primăria Sectorului 6 București pe pagina de Facebook.

Informația a fost publicată și pe grupul Info Trafic București și Ilfov.

„Sec XXI, gropi identificate prin Waze și astupate. Primăria Sectorului 6 bănuiesc că are parteneriat cu Waze Romania și obține rapoarte privind gropile raportate în sector și se ocupă să le astupe.

Văd în comentarii că se pot raporta și prin aplicația eSector6. Nu va fi toată lumea mulțumită, asta e clar, dar e un pas în față”, a scris un utilizator al grupului.

