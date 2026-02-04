Spațiul a fost cedat asociației menționate în schimbul unei chirii lunare estimate la 25% din valoarea reală de piață.

Spațiul cedat Asociației Seeds of Kenosis. Foto: Știri de Timișoara

Cetățeanul suedez care a pus pe picioare brandul Kenosis

O condiție din regulamentul de atribuire a spațiilor către ONG-uri este ca asociațiile beneficiare să nu dețină un imobil în proprietate. Seeds of Kenosis deține, însă, un teren de 3.000 de metri pătrați în Giarmata, comună aflată în vecinătatea municipiului Timișoara.

La o zi după ce Libertatea a cerut clarificări pe acest subiect, Asociația Seeds of Kenosis a anunțat că renunță la spațiul primit în Timișoara prin hotărâre de consiliu local. „Nu dorim ca jocurile politice să distrugă misiunea pe care Kenosis a construit-o din 2017”, a transmis asociația.

Fondatorul Asociației Seeds of Kenosis este un cetățean suedez pe nume Andreas Samuelsson, care trăiește în Timișoara de peste 20 de ani. Căsătorit cu o româncă, a pus pe picioare în comuna Giarmata brandul Kenosis Design, reputat în regiune pentru produsele din lemn masiv realizate. Majoritatea muncitorilor angajați de societate sunt persoane defavorizate membre ale comunității rome din Cernăteaz, sat aflat în componența comunei Giarmata.

Dezvoltată ca o afacere socială, firma Seeds of Kenosis SRL, al cărei unic asociat este Asociația Seeds of Kenosis, s-a dezvoltat treptat, ajungând, de la o cifră de afaceri de 500.000 de lei în 2019, la 1.500.000 de lei în 2024.

În 2022, atelierul de tâmplărie al Kenosis a fost distrus de un incendiu, iar comunitatea locală s-a mobilizat pentru a ajuta la repornirea afacerii.

„Zile la rând au venit oameni și vin și astăzi, ne-au ajutat să sortăm gunoiul, sunt restaurante care stau la coadă să ne aducă mâncare. Au fost oameni care au cumpărat tocător de 250 de lei, dar au donat 1.000. Suntem încărcați de energia comunității.

A trebuit să murim ca sămânța Kenosis să renască în inimile tuturor celor care ne-au ieșit în întâmpinare. Au venit părinți cu copii. Oamenii încă ne sprijină la un nivel la care nu ne-am fi așteptat. Fără comunitate am fi pus totul pe pauză un an de zile”, spunea, după incendiu, Rebeca Samuelsson, soția patronului suedez.

Implicarea în campania electorală a lui Dominic Fritz

În 2020, Andreas Samuelsson și-a asumat susținerea publică a lui Dominic Fritz, politician aflat la vremea respectivă în campania electorală care a condus la obținerea primului mandat de primar al Timișoarei.

Fondatorul Seeds of Kenosis s-a remarcat atunci prin împrumutarea unui obiect de mobilier, o masă, către echipa de campanie a lui Fritz. „O iau cu împrumut până la alegeri, pe ea vom planifica victoria, iar apoi o duc cu mine la primărie”, a afirmat candidatul USR, la vremea respectivă, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Biroul n-a mai ajuns să fie folosit în sediul Primăriei Timișoara, ulterior câștigării alegerilor de către Dominic Fritz, pentru că „nu se potrivea”. Obiectul de mobilier a fost cumpărat în cele din urmă de către primar, dar nu este clar unde se află în acest moment.

Andreas Samuelsson (stânga) și Dominic Fritz (dreapta)

„Spațiu multifuncțional pentru comunitatea creativă locală”

În anul 2023, prin HCL 253/2023, Consiliul Local Timișoara a decis că ONG-urile pot închiria spații aflate în proprietatea Primăriei Timișoara sau a Statului Român și în administrarea municipalității la un tarif de 25% din valoarea de piață. Prin aceeași hotărâre, consiliul local a stabilit și procedura de atribuire a acestor spații.

În ședința din 27 ianuarie 2026, primarul Dominic Fritz a propus Consiliului Local Timișoara aprobarea unui proiect care viza închirierea unui spațiu ultracentral, cu o suprafață de 128 de metri pătrați, Asociației Seeds of Kenosis, la prețul de 428 de euro pe lună.

Fostă florărie din patrimoniul Horticultura (societatea de spații verzi a primăriei), spațiul din centrul Timișoarei a fost scos la licitație la finalul anului 2024 și adjudecat la prețul de 15.000 de euro/lună, dar firma câștigătoare nu s-a mai prezentat să semneze contractual, iar de atunci stă gol.

În cererea de închiriere a spațiului, Asociația Seeds of Kenosis a arătat că vrea să transforme fosta florărie într-un „spațiu multifuncțional pentru comunitatea creativă locală (ateliere, producție artizanală, retail, activități educative, spațiu comunitar)”.

Asociația a arătat și elementele esențiale ale proiectului: atelier de bijuterii și design, atelier pentru copii și tineri, shop/expoziție pentru produse locale, minicafenea, bibliotecă creativă, spațiu comunitar. Impactul estimat: peste 150 de participanți anual și sprijinirea a 5–10 tineri designeri.

„Nu este despre profit, este despre valoarea umană”

În ședința de consiliu local, proiectul privind închirierea spațiului ultracentral Asociației Seeds of Kenosis a stârnit discuții aprinse. În debutul ședinței, reprezentanta asociației, Rebeca Samuelsson, a prezentat activitatea organizației, subliniind rolul pe care Kenosis l-a jucat în integrarea unor persoane de etnie romă defavorizate.

„Viziunea asociației noastre și a firmei noastre este să luăm partea cea mai de jos a societății și să o aducem împreună cu cea mai de sus. Adică, romii primesc școlarizare, scule și cunoștințe să creeze un mobilier fantastic care apoi servește într-o casă nobilă, de prestigiu”, a explicat Rebeca Samuelsson.

Reprezentanta asociației a mai spus că resturile de lemn din atelier sunt transformate, împreună cu fetele de etnie romă, în bijuterii. „Spațiul din centru nu este doar despre romi și atât. Alături de mine au venit foarte mulți profesori, designeri, arhitecți, artiști plastici, muzicieni, oameni din toate domeniile cu care noi colaborăm deja de mult timp. Acești oameni sunt voci ale minorităților”, a mai spus Rebeca Samuelsson, subliniind că „nu este despre profit, este despre valoarea umană”.

Dominic Fritz: „Astăzi nu dăm ceva, primim ceva”

Primarul Dominic Fritz le-a spus consilierilor că e foarte important să înțeleagă că „astăzi nu dăm ceva, primim ceva”. „Deși formal dăm un spațiu în administrare, de fapt primim înapoi un spațiu care a stat gol pentru foarte mult timp”, a spus primarul Fritz, în ședință.

Edilul a mai spus că prețul de 15.000 de euro/lună oferit de firma care a câștigat licitația, dar nu s-a mai prezentat să semneze, nu este cel real. Primarul a explicat că, în afară de preț, nu poate pune alte condiții de selecție. „Vă propun, dragi colegi, astăzi să votați cu drag această propunere. Cred că tocmai cu spațiile pe care le avem în centru putem să impactăm felul în care este mixul economic din centru. Recunosc că am oarecare îngrijorări că pe termen lung vom avea doar notari și restaurante în centru”, le-a mai spus Dominic Fritz consilierilor locali.

Primarul Timișoarei a mai susținut că închirierea spațiului către Seeds of Kenosis este „un experiment”: „Este un avans de încredere pe care asociația îl primește pentru o durată de un an. După acest an putem cu toții să tragem o concluzie și să decidem dacă vrem în continuare să avem această funcțiune în centru”.

„Abia așteptăm să vă trecem pragul. Primii suntem”

Proiectul de închiriere a spațiului a stârnit opoziție puternică din partea consilierilor PNL. „Cred că era mai firesc să susținem o cauză mai mult pentru Timișoara, nu pentru o asociație din Cernăteaz. De exemplu, echipa de fotbal Poli Timișoara își dorește, pe lângă un spațiu de fan club sportiv, și o cafenea sportivă”, și-a citit punctul de vedere consilierul PNL Alin Bătrânu.

Liberalul Dan Diaconu a ridicat problema de legalitate a demersului, susținând că procedura de închiriere a spațiului aprobată prin HCL nu a fost respectată, în sensul că lista spațiilor disponibile nu a fost publicată pentru a putea aplica și alte ONG-uri, „ceea ce duce la o vulnerabilitate fundamentală de legalitate pentru acest proiect”.

Diaconu a invocat și faptul că asociația deține o firmă, iar unele dintre activitățile propuse de Kenosis în spațiu sunt economice. „Asta transformă parțial beneficiarul spațiului într-o întreprindere. Ajutorul pe care o autoritate poate să îl dea unei întreprinderi care parțial e beneficiar real al spațiului se numește ajutor de minimis. Altfel, în relația cu un ONG este imposibil să acționezi”, a mai reclamat Diaconu.

Liberalul Simion Moșiu a mers până acolo încât a întrebat-o pe reprezentanta asociației Seeds of Kenosis dacă a apelat la „țiganii de mătase”, corectându-se ulterior și spunând „romii de mătase”, care dețin imobile în centrul Timișoarei pentru a-i oferi un spațiu.

După aproape o oră de discuții, proiectul a fost supus la vot, fiind aprobat, în aplauzele consilierilor USR, la un singur vot diferență.

Cel care a făcut diferența a fost consilierul PSD Sorin Ionescu, care este și director al Colegiului Național Bănățean, una dintre cele mai mari școli din Timișoara. „Dincolo de discuția referitoare la spațiul din centru poate că ar trebui să identificăm pe lângă fiecare școală un spațiu în care să putem oferi alternative”, a explicat Ionescu, în aplauzele celor care au venit să susțină asociația în plenul Consiliului Local Timișoara.

„Abia așteptăm să vă trecem pragul. Primii suntem. Ne concurăm la poartă”, le-a transmis președintele de ședință, consilierul USR Nicoleta Neculiță, reprezentanților asociației, după aprobarea proiectului.

Ulterior luării deciziei, PNL a anunțat că va contesta HCL-ul de închiriere a fostei florării Asociației Seeds of Kenosis pentru că nu a respectat procedura. Liberalii invocă faptul că intenția de închiriere nu a fost anunțată pe site-ul primăriei, astfel încât și alte ONG-uri interesate să poată aplica.

Adevărata problemă de legalitate a proiectului

Dincolo de hibele de legalitate reclamate de consilierii liberali, Libertatea a descoperit că proiectul mai are o problemă. Potrivit procedurii de închiriere stabilite prin din HCL 253/2023, una dintre condițiile obligatorii pentru ca un ONG să beneficieze de închirierea unui spațiu al primăriei la 25% din valoarea de piață este ca ONG-ul „să nu dețină imobil în proprietate”.

Asociația Seeds of Kenosis nu îndeplinea această condiție pentru că deține un teren de 3.000 de metri pătrați la Giarmata. În cartea funciară, terenul are înscrisă și o ipotecă pe numele firmei Arredare SRL, pentru suma de 20.000 de euro.

Fondatorul Kenosis, Andreas Samuelsson, a declarat că asociația pe care o reprezintă a primit în concesiune de la Primăria Giarmata un teren, iar după incendiul care i-a distrus atelierul, cu ajutorul donațiilor primite, asociația a cumpărat terenul, care ar urma să fie transferat unei firme deținute de asociație (House of Kenosis SRL) pentru construirea unei hale. „În zilele astea o să fie transferat”, a afirmat reprezentantul Kenosis.

Samuelsson susține că Primăria Timișoara a fost informată în mod transparent că asociația deține acest teren. „Nu știu cum a văzut primăria acest lucru. Ei au citit, ei au făcut procesul și au considerat că suntem eligibili”, a mai explicat Samuelsson.

Niciun consilier local nu a participat la ședința Comisiei SAD

Comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință (Comisia SAD), unde a fost discutată cererea Asociației Seeds of Kenosis, are în componență cinci angajați ai Primăriei Timișoara și trei consilieri locali, doi de la USR (Rodica Militaru și Sorin Povară) și unul de la PSD (Alexandru Szatmari). Potrivit procesului-verbal al ședinței în care a fost discutată cererea, niciunul dintre cei trei consilieri locali nu a participat la ședință.

Au fost prezenți city managerul Matei Creiveanu (președintele comisiei SAD), șeful Direcției de Patrimoniu Cristian Franțescu, șefa Direcției Autorizare și Control Magdalena Nicoară și funcționarele Nastasia Pop și Daniela Ștefan.

Surse din interiorul comisiei au declarat pentru Libertatea că asociația a fost considerată eligibilă mergându-se pe ideea că cerința legală este ca potențialul beneficiar să aibă în proprietate un imobil-clădire. Specialiști în drept consultați de Libertatea au explicat că această interpretare nu are fundament pentru că, potrivit Codului Civil, un teren este un bun imobil.

Asociația renunță la spațiul din centru

La o zi după ce Libertatea a solicitat Asociației Seeds of Kenosis și Primăriei Timișoara lămuriri cu privire la terenul deținut de asociație și condiția de eligibilitate, Kenosis a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că renunță la contractul de închiriere recent aprobat.

„Pentru că nu dorim ca jocurile politice să distrugă misiunea pe care Kenosis a construit-o din 2017, dorim să ne retragem cererea noastră spre spațiul din centru, fără a naște alte controverse. Din cauza presiunii făcute de unele articole, de denigrare din presă și anumite persoane politice care au decis să interpreteze greșit buna noastră credință, aceste valuri cresc și lovesc exact peste copiii si părinții comunității rome cu care lucrăm de 9 ani. Considerăm că această categorie minoritară este suficient de vulnerabilă și nu dorim ca această oportunitate să distrugă mai mult decât construim”, au anunțat reprezentanții Kenosis.

Silvana Andreaș, purtătoarea de cuvânt al Primăriei Timișoara, a declarat că municipalitatea regretă decizia Seeds of Kenosis. „Municipalitatea își dorește acest spațiu activ în centru, dedicat unor activități comunitare, culturale. Suntem convinși că și timișorenii, după atâția ani, își doresc ca acest spațiu să fie unul viu și deschis. În context subliniem că nu putem fi de acord cu situații în care cetățeni, mai ales comunitățile vulnerabile, devin ținte, centrul unor controverse publice. Rolul organizațiilor este unul important în viața orașului”, a declarat reprezentanta Primăriei Timișoara.

În privința problemei de legalitate a proiectului, purtătoarea de cuvânt a primăriei a declarat că „în legislație, în normative, în documentații apar uneori termeni care sunt interpretabili”. „Vom analiza”, a mai declarat reprezentanta Primăriei Timișoara.

Kenosis i-a împrumutat lui Dominic Fritz masa „planificării victoriei”

Fondatorul Kenosis, Andreas Samuelsson, este un vechi susținător al primarului Dominic Fritz. În 2020, după ce Fritz a fost desemnat candidat la Primăria Timișoara și a anunțat că a găsit un sediu de campanie, Andreas Samuelsson i-a scris candidatului să îl întrebe dacă nu cumva ar vrea un birou de la Kenosis. „Yes, please!”, a fost răspunsul lui Fritz, potrivit unei postări a actualului primar din februarie 2020.

„Alaltăieri am fost, în sfârșit, în atelierul lui din Giarmata. Împreună am găsit această piesă superbă de lemn pe care Dan, bărbatul pe care îl vedeți în mijloc, o va transforma într-o masă în următoarele zile. O iau cu împrumut până la alegeri, pe ea vom planifica victoria, iar apoi o duc cu mine la primărie!”, anunța Dominic Fritz.

În ziua alegerilor locale din septembrie 2020, câștigate de Fritz, Rebeca Samuelsson scria pe Facebook că în noaptea dinaintea alegerilor, Andreas (care nu avea drept de vot în România) „nu putea să adoarmă de emoție, cu gândul la Dominic şi ziua de 27 septembrie (n.r. – ziua alegerilor locale din 2020)”.

„Astăzi, venind de la secția de votare am realizat că amândoi au venit în Romania cam pe la 19- 20 de ani, din proprie inițiativă, cu gândul să facă ceva bun pentru țara noastră. Ambii şi-au început activitatea în medii prea putin interesante pentru societate… și totuşi, destul de pline de frumusețe pentru ei, pentru a se îndrăgosti de ţara noastră. Întâmplarea face că peste vreo 15 ani, amândoi (menționez că cei doi nu s-au cunoscut până acum cateva luni ) au decis sa facă un pas vizibil, Andreas înființând Kenosis, iar Dominic aplicând pentru funcția de primar al oraşului nostru, Timişoara”, scria Rebeca Samuelsson, în ziua alegerilor câștigate de Dominic Fritz.

Partidul a vrut să dea masa înapoi, dar a cumpărat-o Fritz

Andreas Samuelsson a explicat ce s-a întâmplat cu masa „planificării victoriei”. Potrivit reprezentantului Kenosis, după vizita la atelier a lui Fritz, biroul a fost împrumutat USR-ului până la alegerile din septembrie 2020. După aceea, pentru că masa nu se potrivea cu designul din primărie, unde Dominic Fritz a promis că o duce, USR a vrut să restituie obiectul de mobilier, dar primarul a decis să-l cumpere în nume personal.

„A spus că îi place masa și vrea să o cumpere el personal. Am factură că a plătit pentru acest birou”, a declarat Andreas Samuelsson pentru Libertatea.



Primarul Dominic Fritz nu a vrut să comenteze subiectul. Purtătoarea de cuvânt a Primăriei Timișoara a transmis că „nu a fost niciodată biroul primarului, nu a ajuns niciodată în biroul de primar, în sediul primăriei”. A fost împrumutat pentru sediul de campanie și returnat, la finalizarea campaniei. Apoi a fost cumpărat, pe persoană fizică, cu factură, la prețul pieței de atunci”, a declarat purtătoarea de cuvânt a municipalității.

