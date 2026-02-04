Congresul SUA a prezentat un raport în care acuză UE de cenzură și vorbește despre alegerile anulate din România

Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA critică Comisia Europeană pentru interferențe în alegerile din mai multe țări europene, inclusiv România, și sugerează că instituția a exercitat presiuni asupra platformelor online pentru cenzurarea discursului politic.

Raportul a fost realizat de republicanul Jim Jordan, care a mai criticat și în trecut acțiunile Comisiei Europene, potrivit unui articol publicat de Euractiv.

Totodată, documentul susține că etichetarea unui candidat drept „operațiune rusă” a permis intervenția directă a Comisiei Europene asupra algoritmilor platformelor sociale, limitând vizibilitatea unor mesaje politice legitime.

Cine este Jim Jordan, congresmanul republican care a scris raportul din Congresul SUA

Jim Jordan este un politician american influent, membru al Partidului Republican, care reprezintă al 4-lea district congresional din Ohio în Camera Reprezentanților a SUA încă din 2007.

Înainte de a intra în Congres, a fost ales în Camera Reprezentanților din Ohio în 1994, iar opt ani mai târziu în Senatul statului, relatează ABC News.

Începând cu 2023, Jim Jordan deține funcția de președinte al House Judiciary Committee. În această poziție, coordonează investigații asupra administrației Biden și a Departamentului de Justiție.

De asemenea, în octombrie 2023, a candidat pentru funcția de Speaker al Camerei Reprezentanților, dar nu a reușit să obțină sprijinul colegilor republicani moderați, retrăgându-se după trei runde de vot.
Jim Jordan s-a remarcat ca un susținător vocal al lui Trump, apărându-l în ambele proceduri de impeachment. În ianuarie 2021, a primit Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA, ca recunoaștere a loialității sale față de fostul președinte.

Ce a făcut republicanul Jim Jordan înainte de a intra în politică

Înainte de a intra în politică, Jordan a fost un sportiv de elită, câștigând de două ori titlul NCAA la lupte libere pentru Ohio State University. Ulterior, a fost antrenor secund la aceeași universitate, dar această perioadă a fost umbrită de acuzații conform cărora ar fi ignorat plângeri privind abuzuri sexuale comise de un medic al echipei, acuzații pe care le-a negat ferm.

Uniunea Europeană a criticat raportul prezentat de Jim Jordan în Congresul SUA

Pe 3 februarie 2026, Jordan, în calitate de președinte al Comisiei Juridice, a lansat un raport intitulat „The Foreign Censorship Threat, Part II: Europe`s Decade-Long Campaign to Censor the Global Internet and How it Harms American Speech”.

Raportul acuză Uniunea Europeană că, prin Digital Services Act (DSA), exercită presiuni asupra giganților tech americani pentru a modifica regulile de moderare a conținutului la nivel global.

O reacție din partea UE a venit la scurt timp după ce a fost publicat raportul din SUA. Uniunea Europeană a respins acuzațiile raportului american, calificându-le drept „pure absurdități”. Oficialii europeni afirmă că legislația Digital Services Act (DSA), adoptată în 2023, protejează alegerile corecte și libertatea de exprimare.

Raportul din Congresul SUA, un motiv de dispută între republicani și democrații care văd diferit lucrurile

Este important de menționat că există poziții diferite între Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite.

Raportul elaborat de Jim Jordan în Camera Reprezentanților susține că așa-numitul „pericol rus” ar fi fost amplificat sau folosit de instituțiile de la Bruxelles pentru a justifica impunerea unei forme de „cenzură la nivel global” și pentru a influența rezultatul alegerilor din unele state europene, inclusiv România.

În schimb, raportul Senatului SUA, precum și pozițiile exprimate anterior de Departamentul de Stat, merg în direcția validării evaluărilor serviciilor de informații din România (SRI și SIE), prezentând alegerile prezidențiale din 2024 drept un exemplu de „război hibrid rusesc”, în care Moscova ar fi intervenit prin manipularea algoritmilor pentru promovarea unor candidați cu discurs anti-occidental.

Ce spune președintele Nicușor Dan despre raportul din Congresul SUA

Președintele Nicușor Dan spune că România nu reprezintă subiectul principal al raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA. Potrivit acestuia, referirile la țara noastră sunt „strict contextuale” și fac parte dintr-o dezbatere mai amplă despre libertatea de exprimare.

„Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice”, a explicat Nicușor Dan prin intermediul unei postări pe Facebook.

Președintele a menționat că platforma TikTok a admis public în mai multe rapoarte că a detectat și eliminat rețele de influență ascunsă, conturi false și interacțiuni nereale, inclusiv conturi care imitau candidați la președinție.

Totodată, el a subliniat că anularea alegerilor din 2024 de către Curtea Constituțională a României (CCR) a fost un act legal de protecție a ordinii constituționale, bazat pe evaluările serviciilor de securitate națională și autoritatea CCR.

„Decizia Curții Constituționale s-a fundamentat pe documente care arătau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat, prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și finanțări nedeclarate”, a precizat acesta.

Primăria București face lumină în cazul controlorilor de la STB care nu pot da amenzi românilor cu carte electronică de identitate
Știri România 18:50
Primăria București face lumină în cazul controlorilor de la STB care nu pot da amenzi românilor cu carte electronică de identitate
Fetiță de 5 ani, ucisă pe loc de o mașină în fața unei școli din sectorul 3, sub privirile bunicii sale
Știri România 18:22
Fetiță de 5 ani, ucisă pe loc de o mașină în fața unei școli din sectorul 3, sub privirile bunicii sale
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente"
Stiri Mondene 17:30
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Gândurile lui Radu Vâlcan despre cei trei băieți ai săi. Mărturisirea care te va emoționa până la lacrimi: „Îmbătrânim și, de fapt, noi ajungem copiii lor"
Stiri Mondene 16:30
Gândurile lui Radu Vâlcan despre cei trei băieți ai săi. Mărturisirea care te va emoționa până la lacrimi: „Îmbătrânim și, de fapt, noi ajungem copiii lor”
LIVE VIDEO Ilie Bolojan, în conferință de presă: Adio plafon la gaze / Impozitele pe proprietate vor crește / Ce conține pachetul Reformei administraţiei
LiveText
Politică 19:50
LIVE VIDEO Ilie Bolojan, în conferință de presă: Adio plafon la gaze / Impozitele pe proprietate vor crește / Ce conține pachetul Reformei administraţiei
Nicuşor Dan: România nu este subiectul raportului Congresului SUA. Anularea alegerilor, act intern legal. Raportul îl contrazice pe președinte
Politică 16:54
Nicuşor Dan: România nu este subiectul raportului Congresului SUA. Anularea alegerilor, act intern legal. Raportul îl contrazice pe președinte
