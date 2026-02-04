

Nicoleta Pauliuc: „Statul este impotent în fața abuzurilor, așa că îi sancționează pe cei bolnavi”

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, prezentă la o conferință organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, a anunțat depunerea unui amendament care să elimine „prima zi neplătită” pentru categoriile vulnerabile, numind măsura o eroare administrativă fără empatie.

„Am depus astăzi un amendament care vine să îndrepte o eroare: ca prima zi de concediu medical să fie neplătită. În orice țară din UE, bolile cronice sunt plătite integral. Acest stat este impotent să aplice sancțiuni pentru cei care iau concediu medical ‘după ureche’ și a ales să îi sancționeze financiar pe cei cu cancer sau diabet.”

Senatoarea, inițiatoare a mai multor proiecte și propuneri legislative în domeniul oncologiei, a explicat că Ordonanța 91 pe 2025, avea mai multe sancțiuni pentru pacienții cronici din România. ,,Fie că vorbim de pacienții oncologici, fie că vorbim de cei care sunt diagnosticați cu diabet, care sunt dependenți de tratamente sau trebuie să facă dialize și aici diagnosticele pot continua, avem o sancțiune financiară, în sensul că prima zi de concediu medical nu se plătește. Dar avem a doua sancțiune în sensul că este afectat și stagiul de cotizare la pensie. Pacienții sunt „sancționați dublu”: o dată prin tăierea banilor necesari tratamentului și a doua oară prin afectarea pensiei”.

Potrivit senatoarei, orice zi neplătită înseamnă o prelungire a duratei de muncă atunci când aceștia ies la pensie.

,,Dacă ai 20 de zile neplătite pe an din cauza dializei, perioada de pensionare se va prelungi cu încă 20 de zile. Guvernarea nu se face doar cu calcule în Excel, ci cu empatie.”

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, supraviețuitoare de cancer, este inițiatoarea Legii privind declararea Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer. Recent a respins propunerea legislativă a Partidului Oamenilor Tineri (POT) care introducea coplata pentru pacienții oncologici, ce ar fi fost o altă povară pe umerii bolnavilor de cancer. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, critică proiectul de lege privind introducerea coplății la bolnavii de cancer

Ana Smaranda Rinder despre neplata primei zile de concediu medical: „Susțin exceptarea bolnavilor gravi de la această modificare”

Deputata Ana Smaranda Rinder, secretar al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a recunoscut că măsura a fost un răspuns la abuzurile din sistem, dar a subliniat că pacienții reali nu trebuie să sufere.

„Susțin personal exceptarea anumitor categorii de pacienți, mai ales pacienții cronici cu boli grave ori rare, de la această modificare legislativă. Sunt convinsă că aceste lucruri au apărut ca răspuns la anumite abuzuri care s-au întâmplat în sistem — s-a mers prea departe și acest lucru se reflectă în banii puși la dispoziție pacienților care au cu adevărat nevoie de ei.”

Ana Smaranda Rinder Rinder a punctat că prioritatea trebuie să fie accesul la tratament, nu „confortul decidenților”.

Ivona Funaru, pacientă cu cancer crede că prima zile de concediu medical neplătită este: „o presiune financiară în plus”

Ivona Funaru, pacientă cu cancer la sân, recent reîntoarsă în activitate după 547 de zile de concediu medical, a explicat că, deși cazul ei a fost protejat de legislația actuală pentru diagnostic oncologic , impactul neplății zilelor de concediu este devastator pentru pacienții cu tratamente cronice.

„Sunt pacienți oncologici care, pentru că se simt suficient de bine, decid să meargă la serviciu în perioada în care fac chimioterapie sau radioterapie. Uneori ai nevoie de câteva zile să te recuperezi, iar nedecontarea acestora reprezintă nu doar o scădere a veniturilor, ci aduce o presiune financiară pe tine, care și așa ai destul de multe lucruri pe cap,” a mărturisit Ivona Funaru.

Pacienta a atras atenția și asupra unui aspect ignorat: reintegrarea socio-profesională. După terminarea tratamentului, pacienții se simt adesea „ca o frunză în vânt”. Deși angajatorii se așteaptă la o productivitate maximă, capacitățile fizice ale pacientului pot fi diminuate , iar lipsa unui sprijin legislativ pentru aceste perioade de tranziție face ca întoarcerea la muncă să fie o provocare majoră.

Cezar Irimia, FABC: „Guvernul își pune semnătura pe certificatele de deces”

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a criticat, în conferință, decizia decidenților privind neplata primei zile de concediu medical, considerând că tăierea plăților este un atac direct la demnitatea și supraviețuirea pacienților oncologici.,

„Tăierea primei zile de concediu medical este o nedreptate majoră care ne-a revoltat maxim. Pentru un pacient oncologic sau un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi neplătită nu este o ‘corecție administrativă’, ci înseamnă pâinea pe o săptămână, un medicament amânat sau o factură neachitată. Încă o dată, Guvernul României își pune semnătura pe certificatele de deces ale pacienților.”

Irimia a subliniat că pacienții cronici nu sunt „suspecți” de fraude, ci victimele incapacității statului de a controla sistemul:

„Suntem etichetați toți drept hoți sau farsori, după ce avem deja povara bolii pe umeri. Noi avem nevoie de aceste concedii la fiecare 20 de zile pentru a efectua tratamentele. Mi se pare nedrept ca bolnavii reali să fie pedepsiți pentru a corecta disfuncțiile interne ale statului. Am sesizat Avocatul Poporului și, dacă nu ni se dă dreptate la CCR, vom merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,” a avertizat liderul FABC.

Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. ,,Pedeapsă la grămadă” pentru bolnavii din România.

Ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului

