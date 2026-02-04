Suspecții, prinși la scurt timp după comiterea jafului

Incidentul a avut loc în jurul orei 02.45, atunci când livratorul a alertat poliția că, la o adresă din Sectorul 6, trei persoane înarmate cu cuțite l-au atacat și au furat mâncarea pe care urma să o livreze, fără a achita contravaloarea acesteia. Echipajele de poliție au intervenit rapid și i-au găsit pe cei trei suspecți în apropierea locului faptei, reușind să-i rețină.

„La fața locului au fost identificate și ridicate obiectele tăietoare-înțepătoare folosite în comiterea infracțiunii, acestea fiind incluse în probele adunate pentru continuarea cercetărilor”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei.

Cei trei tineri au fost conduși la sediul secției de poliție pentru audieri. Din anchetă a reieșit că aceștia l-au amenințat pe livrator cu armele albe pentru a-i sustrage comanda, după care au părăsit locul faptei.

Autorii jafului au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propuneri legale. Conform polițiștilor, cazul este investigat în continuare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Livratori străini, victime ale unor atacuri neprovocate

Un livrator nepalez din București a trecut prin clipe de groază, după ce un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în figură, fără niciun motiv. Năucit, asiaticul a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a dat un răspuns halucinant: „Ești un invadator”.

Trei bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru tentativă de omor calificat şi tentativă de tâlhărie calificată. Aceştia sunt acuzaţi de agresarea a doi cetăţeni nepalezi în Cluj-Napoca, în vara acestui an. Unul dintre cei atacaţi a ajuns la spital în comă, având răni grave care i-au pus viaţa în pericol.







