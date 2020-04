De Alexandra Nistoroiu,

Jurnalista Libertatea Alexandra Nistoroiu a mers pe urmele unui anunț care a dispărut de pe siteul Ministerului Sănătății. La capătul firului a găsit comenzi bine plătite de 100 de tone de dezinfectant acreditat la repezeală.

”Nu există dovezi care să ateste eficienţa dezinfectării străzilor, folosind dezinfectanţi sau produse de curăţare, indiferent de metoda de aplicare, în combaterea COVID-19”.

Această informaţie clară apărea într-o postare pe paginile de Facebook ale Ministerului Sănătăţii şi ale Guvernului.

Aceasta era postarea care a apărut pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății

La cinci ore de la postare însă, informaţia a dispărut de pe pagina ministerului. Motivul?

Oameni din minister au decis că această informaţie, bazată pe fapte ştiinţifice, vine în contradicţie cu planurile primăriilor de stropire a străzilor cu dezinfectanţi precum hipocloritul de sodiu, un biocid pe care l-a atestat chiar ministerul în urmă cu o săptămână.



Cum explică Ministerul Sănătății faptul că a luat-o pe scurtătură

“România are o şansă unică să spele străzile cu un biocid foarte ieftin, care ne-ar costa doar 400 de lei tona. Este o criză mare de biocid în România, aşa că am venit în întâmpinarea lor”, spune o sursă din minister, sub protecţia anonimatului, încercând să-l convingă pe reporterul Libertatea de utilitatea eliminării acelei informaţii de pe pagina de Facebook a ministerului.



Soluţia de hipoclorit de sodiu (1,25%), produsă mai nou de Chimcomplex, nu este – cel puţin momentan – un virucid, ci un biocid care omoară bacterii şi ciuperci, nu şi virusuri, potrivit documentaţiei existente în prezent.

“Aşteptăm rezultatele unor testări la un laborator din Polonia”, spun oameni din minister, dar şi reprezentanţii companiei.



OMS: Străzile nu trebuie dezinfectate, ci spălate în mod obişnuit



Hipocloritul de sodiu, în soluţie de 0,5%, apare în recomandările OMS, pentru curăţarea suprafeţelor, după ce acestea au fost spălate deja cu detergenţi obişnuiţi. El se poate folosi cu succes pe balustrade, scări, scaune din transportul în comun, bănci din parc.



Un bărbat dezinfectează o stradă în cadrul unei acțiuni de dezinfecție demarate în sectorul 3 al Capitalei. Foto Hepta

În schimb, tot Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune, în documente tehnice, informate de studiile disponibile în prezent, că nu există dovezi pentru a folosi hipocloritul de sodiu pe carosabil sau trotuare.



Pur şi simplu, dezinfectarea străzilor nu este o practică recomandată ştiinţific. Ghidurile OMS şi ale ECDC spun ca străzile să fie spălate ca şi până acum, cu apă şi detergenţii obişnuiţi.

Ba mai mult, experienţa Chinei arată că folosirea unor produse precum hipocloritul în exces poate duce la o creştere a poluării urbane şi ar trebui evitată, arată un document oficial OMS, trimis la 26 martie de biroul regional OMS România către un număr mai mare de experţi în sănătate public, inclusiv directori din minister, INSP etc.



Comandă de peste 100 de tone de la primării

Compania Chimcomplex a acreditat recent un biocid, hipoclorit de sodiu la concentraţie de 1,25%, prin derogare de 180 de zile de la Ministerul Sănătăţii. Produsului îi lipseau chiar documentele de laborator care să ateste că omoară virusurile.

În primele zile de la punerea pe piaţă, primării din ţară au comandat deja peste 100 de tone din aceste produs, potrivit PR-ului companiei, Georgiana Stavarache.



În primele zile, am depăşit, în comenzi, peste o sută de tone. Ştiu că am livrat deja local, la Vâlcea, la Oneşti. Şi noi am trimis şi pro bono, la Suceava, 10 tone. Este o cerere destul de mare.

Georgiana Stavarache, purtătoarea de cuvânt a companiei:

Efectele stării de urgență asupra oamenilor și mediului



Derogarea de 180 zile s-a dat pentru ca hipocloritul de sodiu, deşi nu îndeplineşte condiţiile pentru autorizare prevăzute în regulament, să poată fi folosit “limitat şi controlat pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV”. Însă ordinul de ministru nu precizează şi în ce fel va fi folosit acest biocid.



Ba mai mult, însăşi ordinul de ministru acreditează biocidul numai pentru proprietăţile sale dovedite: bactericide şi fungicide – deci capacitatea de a ucide ciuperci sau bacterii, nu şi virusuri.

Pentru că, deşi acreditat să fie folosit în pandemie, produsul nu avea dovezi că omoară virusurile – şi tocmai de aceea a necesitat derogare.



Chiar dacă testele ce urmează a fi făcute la laboratorul din Polonia ar arăta că ucide virusuri, ele ar mai trebui să arate un lucru: că este eficientă şi sigură pentru mediu folosirea lui pe pavaje urbane. Ceea ce, momentan, autorităţile internaţionale de sănătate publică spun că nu este adevărat, în baza dovezilor existente.



Asta nu opreşte însă autorităţile locale să facă deja comenzi pentru dezinfectarea străzilor.

Foto principală: INQUAM Photos / Octav_Ganea

