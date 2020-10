Primarul din Borșa acuză Inspectoratul Școlar că a vrut să ascundă cazul profesoarei care și-a agresat elevii. „Nici vorbă, nu poți tăia capul unui om fără anchetă”

”Ministrul s-a trezit cam târziu! S-a întâmplat acum două săptămâni. Inspectoratul știa despre acest caz. A fost informat”, a declarat Sorin Timiș, primarul din Bocșa.

Edilul a adăugat: ”Profesoara este însărcinată și probabil sarcina a făcut-o mai sensibilă. Acum, ministrul prin ISJ cere concedierea cadrului didactic. De parcă concedierea unui profesor se face la prima strigare” a completat primarul.

Am vorbit cu directoarea, mi-a spus că s-au luat măsuri disciplinare împotriva profesoarei, care, din câte am înțelesm nu are antecedente, ba dimpotrivă, este considerată un dascăl bun.

Sorin Timiș, pentru DirectMM.ro: