„Sunt emotiv şi de aceea anumite declaraţii pe care le-am dat au putut fi interpretate greşit. Firma Flagas a desfăşurat activităţi economice în comuna noastră. Vindeau clienţilor GPL en detail. Din data de 31.07.2020, am fost notificaţi, prin mail, că în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizaţia de securitate la incendiu. Din acel moment, au închis activitatea de comerţ cu amănuntul, firma delimitând ulterior perimetrul societăţii cu un gard înalt şi opac”, a afirmat Florin Petre, într-o declaraţie video publicată pe pagina de Facebook a Primăriei Crevedia.

De câte ori am trecut prin zonă, am observat diferite vehicule parcate în incinta societăţii. Erau pur şi simplu staţionate, nu am observat vreo altă activitate. Ţin să precizez faptul că nu am primit niciun fel de reclamaţie privitor la mirosul de gaz emanat din curtea societăţii. Niciun fel. Nici verbal, nici scris, nici pe vreunul din site-urile de socializare locale.

Florin Petre, primarul localității Crevedia: