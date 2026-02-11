Edilul recunoaște că nu are o soluție concretă

Deși susține că apa din rețea este sigură și „aproape de parametrii de normalitate”, primarul din Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu, recunoaște că nu are încă o soluție concretă. Vizibil iritat de întrebările despre termenul de remediere, edilul a declarat că situația este fără precedent, punctând ironic: „Nu sunt nici Mama Omida, nici Dumnezeu să le rezolv”.

„Când o să avem niște răspunsuri clare o să vi le dăm cu mare plăcere”, a precizat edilul.

Criza apei din Curtea de Argeș scoate la iveală o prăpastie uriașă între comunicatele oficiale și realitatea din stradă. În timp ce autoritățile raportează o ameliorare a parametrilor după tratamente intensive, aproape 50.000 de cetățeni depind în continuare de cisternele publice.

Situația a devenit critică odată cu scăderea temperaturilor; luni dimineață, bazinele de rezervă au înghețat, transformând singura soluție de avarie într-una inutilizabilă pentru populația care nu mai are apă potabilă de 90 de zile.

„Apa este bună din punct de vedere bacteriologic”

„Apa este bună din punct de vedere bacteriologic”, anunță șefa DSP Argeș, Sorina Honțaru. Rezultatele analizelor efectuate la sfârșitul lunii trecute pentru școli, unități de alimentație și cămine de bătrâni nu au mai semnalat prezența microorganismelor nocive. Deși tehnic apa este curată la ieșirea din rețea, procesul de decontaminare totală rămâne sub supravegherea strictă a medicilor și a autorităților locale.

Mirosul greu care vine de la robinet a devenit noua realitate pentru locuitorii orașului. O femeie în vârstă explică, vizibil afectată, cum bătrânețea îi face și mai vulnerabili în fața acestei crize: fără apă curată, activitățile de bază precum igiena personală sau prepararea hranei au devenit aproape imposibile.

Edilul din Curtea de Argeș anunță că se lucrează la schimbarea sistemului de tratare a apei pentru a rezolva problema bacteriei din rețea. Măsura vine după ce premierul Ilie Bolojan a cerut instituțiilor responsabile să accelereze analizele și să prezinte soluții clare pentru cei 50.000 de locuitori afectați.

Bazinele de apă în care a fost găsită bacteria Clostridium nu au fost curățate de 20 de ani

Bazinele de apă filtrată de la Curtea de Argeș, acolo unde este stare de alertă din cauza unei bacterii periculoase, nu au mai fost curăţate şi dezinfectate de 20 de ani, stația de la Cerbureni – inima sistemului de alimentare cu apă a municipiului – este la limita supraviețuirii, iar nota de plată ajunge la 10 milioane de lei, se arată într-un raport tehnic întocmit de Veolia România și obținut, pe surse, de ziarul Libertatea.

Raportul tehnic al Veolia România Soluții Integrate scoate la iveală o situație alarmantă la Stația de Producție și Tratare a Apei Potabile din Curtea de Argeș. Localitatea se confruntă de mai bine de două luni cu dificultăți majore în furnizarea apei potabile, iar analizele au confirmat prezența bacteriei periculoase Clostridium perfringens.

A fost instituită stare de alertă în municipiul Curtea de Argeș, după ce autoritățile au confirmat prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa furnizată prin rețeaua publică. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost instituită în seara de luni, 9 februarie, în urma unei ședințe de urgență a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.


Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu. Decizia ICCJ este definitivă
Știri România 23:28
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu. Decizia ICCJ este definitivă
Firma bosniacă vine cu dovezi în scandalul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca și cere declararea nulității de drept a contractului
Știri România 23:02
Firma bosniacă vine cu dovezi în scandalul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca și cere declararea nulității de drept a contractului
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș"! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Stiri Mondene 21:46
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare"
Stiri Mondene 17:30
Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Studiile liberalului Hubert Thuma: opt clase recunoscute de statul român. Răspunsul CNRED referitor la cursurile din străinătate. „Am greșit cu CV-ul"
Exclusiv
Politică 19:00
Studiile liberalului Hubert Thuma: opt clase recunoscute de statul român. Răspunsul CNRED referitor la cursurile din străinătate. „Am greșit cu CV-ul”
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Politică 17:16
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
