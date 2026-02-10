Apa nu poate fi folosită nici pentru băut, nici pentru gătit sau igienă

Autoritățile au anunțat că apa de la robinet este interzisă pentru consum, prepararea hranei și igiena personală, până la remedierea completă a situației după ce . Populația va fi informată permanent cu privire la măsurile care trebuie respectate.

Stare de alertă în Argeș după depistarea unei bacterii periculoase în apa potabilă. Ce este Clostridium perfringens

Pentru informarea rapidă a locuitorilor, au fost transmise mesaje RO-ALERT către cetățenii din zonele afectate.

Locuitorii din zona Curtea de Argeș nu au acces la apă potabilă de mai bine de mai bine de 4 luni.

Ce este Clostridium perfringens

Clostridium perfringens este o bacterie care trăiește în mod natural în sol, apă murdară, sedimente și în intestinul oamenilor și al animalelor. Problema apare atunci când ajunge în apă potabilă sau alimente și se înmulțește necontrolat. Este o bacterie anaerobă, adică se dezvoltă în lipsa oxigenului, și produce toxine periculoase pentru organism.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), Clostridium perfringens poate provoca:

  • diaree severă
  • crampe abdominale puternice
  • greață și vărsături
  • deshidratare rapidă

În cazuri rare, mai ales la persoane vulnerabile, vârstnici sau pacienți cu imunitate scăzută, poate duce la complicații grave.

Conform OMS, Clostridium perfringens este folosită ca indicator de contaminare fecală veche a apei. Asta înseamnă că prezența ei arată probleme serioase în sistemul de tratare sau distribuție a apei. Bacteria este rezistentă la unele metode obișnuite de clorinare, motiv pentru care autoritățile opresc complet apa și fac lucrări la stațiile de tratare.

Apă potabilă adusă cu cisterne. Spitalul, prioritate zero

Autoritățile județene au dispus transportul de apă potabilă în puncte de distribuție stabilite la nivelul municipiului. De asemenea, a fost asigurată cantitatea necesară de apă pentru funcționarea Spitalului Municipal „Sfânta Muceniță Filofteia”, astfel încât siguranța pacienților să nu fie pusă în pericol.

Acțiunile sunt realizate cu sprijinul ISU Argeș.

Autoritățile locale din Curtea de Argeș au fost solicitate să asigure în continuare apă îmbuteliată pentru unitățile de învățământ, precum și pentru persoanele vulnerabile și cele nedeplasabile. Și Crucea Roșie anunță că angajații și voluntarii Filialei de Cruce Roșie Argeș au donat 20.160 de litri de apă îmbuteliată Direcției de Asistență Socială.

Conform conducerii instituției, apa de băut va fi distribuită persoanelor cu dizabilități, celor care nu se pot deplasa și persoanelor vulnerabile.

„Azi am adus un transport de 3.360 de bidoane a câte 6 litri de apă plată îmbuteliată la Curtea de Argeș. Aici, de ceva vreme, este o problemă cu apa potabilă, și la spitale, și la centrele de ocrotire specială”, a declarat Doina Popescu, directorul Filialei de Cruce Roșie Argeș.

Toate instituțiile cu atribuții în domeniu au obligația de a monitoriza permanent situația și de a interveni rapid pentru eliminarea cauzelor care au dus la contaminarea apei.

Apa va fi oprită complet timp de 24 de ore

Începând de marți, 10 februarie, ora 21:00, și până pe 11 februarie, ora 21:00, furnizarea apei va fi întreruptă complet pentru executarea unor lucrări la stația de tratare a apei.

În paralel, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Curtea de Argeș a adoptat o hotărâre prin care a fost aprobat un plan de remediere, realizat împreună cu o societate autorizată. Prin aceeași decizie au fost solicitate fonduri de urgență de la Guvern pentru lucrări și investiții necesare reluării în siguranță a furnizării apei potabile.

Autoritățile centrale au fost informate oficial despre situație, iar sprijinul acestora a fost solicitat pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor din zona Curtea de Argeș.

Situația este monitorizată permanent, iar măsurile vor rămâne în vigoare până la revenirea la normal a alimentării cu apă.

Armata SUA a sechestrat al optulea petrolier încărcat cu țiței în Oceanul Indian: „A sfidat carantina instituită de Trump"

